Trabajadores inmigrantes protestan por presunto robo de salarios

NEW HAVEN.- Los trabajadores inmigrantes denunciaron presuntos robos de salarios y abusos en el trabajo en una reunión celebrada, el jueves pasado, en el Ayuntamiento, centrada en reforzar la protección de los denunciantes.

La reunión tuvo lugar en la segunda planta del 165 de la Church Street.

El acto fue organizado por Unidad Latina en Acción (ULA), National Day Laborer Organizing Network (NDLON), Nosotras (Women United), and Recovery For All CT, bajo la campaña Desde Abajo Labor Enforcement (DALE), que pretende aumentar la visibilidad de los abusos laborales y conseguir respeto y protección para los trabajadores inmigrantes.

ULA, grupo local de defensa de los derechos de los inmigrantes desde hace mucho tiempo, es una de las 67 organizaciones de todo el país que componen la National Day Laborer Organizing Network.

La reunión tuvo lugar un día antes de que el presidente Joe Biden anunciara que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) federal cuenta con un nuevo proceso simplificado para que los inmigrantes indocumentados que sean víctimas o testigos de explotación laboral soliciten la llamada “solicitud de acción diferida”. Se trata de un proceso que protege temporalmente a los trabajadores de la deportación y les proporciona autorizaciones de trabajo temporales.

El director de Organización Comunitaria de ULA, John Lugo, presidió el evento, con Megan Fountain como traductora del español al inglés.

Débora González, miembro de NDLON, presentó los orígenes de la acción diferida para los trabajadores, que comenzó en Las Vegas con un pequeño grupo de trabajadores y víctimas de robo de salarios que solicitaron la acción diferida.

De esos solicitantes, el Departamento de Seguridad Nacional concedió la acción diferida a 13 de ellos, de acuerdo con González.

Dijo que, en octubre de 2021, la Blue Ribbon Commission on Immigrant Work se organizó en todo el país para hacer visible la crisis de abusos en el lugar de trabajo a la que se enfrentan los trabajadores inmigrantes.

Bajo la bandera de la campaña DALE, impulsó la conversación sobre ese tema junto con la Administración Biden.

En julio del año pasado, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos dio un primer paso al anunciar las directrices del departamento para que los trabajadores inmigrantes obtuvieran protecciones -o “acción diferida” para avanzar en los derechos laborales.

El Departamento federal de Seguridad Nacional, sin embargo, no ha adoptado una postura pública clara sobre esa política, hasta ahora.

José Luis, un ex chef del ahora cerrado restaurante Miya’s Sushi en Howe Street, afirmó que no se le pagaron las horas extras durante los 18 años que trabajó en el popular restaurante local antes de su cierre en 2020.

Dijo que se ha enfrentado a represalias debido a lo franco que ha sido sobre el cobro de esas horas extras no pagadas.

Lugo habló sobre la coordinating pickets junto a miembros de ULA ante el escaparate cerrado el verano pasado.

Dijo que fue detenido por la policía municipal en agosto pasado en virtud de una orden de detención por presunta conducta desordenada y delito de daños. Sospecha que esa detención está relacionada de algún modo con las protestas de ULA en Miya’s Sushi.

“Así que las represalias son reales. Por eso los trabajadores no suelen denunciar el robo de salarios. Y por eso necesitamos protecciones para los denunciantes”, declaró Fountain.

Bella, que no quiso brindar su apellido por temor a represalias del empresario, representó a un grupo de unos 25 trabajadores de la construcción que afirman que se les deben entre cuatro y seis semanas de salarios impagados.

Bella declaró que a ella misma le deben siete semanas de salarios impagados.

El grupo que Bella representa está formado por una mezcla de trabajadores y trabajadoras de la construcción.

Declaró que su objetivo es representar y defender a las mujeres trabajadoras de la construcción en particular, porque a ellas les suele costar más denunciar las faltas cometidas en el lugar de trabajo.

Bella dijo que ha tenido que pedir préstamos para recuperar el dinero perdido por salarios impagados. Eso significa que tendrá que devolver tanto el capital como los intereses, comentó.

“Cuando vamos a trabajar, el empleador dice que hay que ser puntual. Y necesitamos que la Administración Biden sea puntual. No podemos esperar eternamente a que esto ocurra”, dijo Fountain, traduciendo el español de Bella al inglés.

“Puede que no seamos ciudadanos, pero somos seres humanos. Estamos apoyando a nuestros hijos. Estamos apoyando a nuestras madres y a nuestros padres”, finalizó Fountain.