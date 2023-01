Príncipe William había ordenado a Harry afeitarse la barba

- Publicidad -

Tras exponer una agresión que sufrió por parte del príncipe William, el príncipe Harry aseguró que su hermano le habría ‘ordenado’ que se afeitara antes de su boda con Meghan Markle, algo que el duque de Sussex no aceptó, creando un conflicto más entre ambos.

Harry cuenta en su nuevo libro «Spare» que le pidió permiso a su abuela, la reina Elizabeth II, para mantener su barba en sus nupcias y William se habría enfurecido cuando la reina le dio «luz verde» para hacerlo.

Harry le dijo a William que «su opinión realmente no importaba» debido a la decisión de la Reina, pero dijo que su hermano «levantó la voz» y lo acusó de poner a su abuela en una «posición incómoda».

Escribiendo en sus memorias, Harry declaró: «Ella no tuvo más remedio que decir que sí. Él no lo dejaría pasar. En un momento, en realidad me ordenó, como el Heredero hablando con el Repuesto, que me afeitara. ‘¿Hablas en serio?’», le preguntó Harry.

El Príncipe creía que William estaba muy incómodo porque pensaba que la Reina tenía una «debilidad» por él y también porque al Príncipe de Gales «no se le permitía» mantener su «barba completa» después de regresar del servicio militar.

«Odiaba la idea de que yo disfrutara de un privilegio que le fue negado», acusa Harry.