Filling In The Blanks, una organización que brinda comida a estudiantes de edad escolar los fines de semana

- Publicidad -

NORWALK.- En 2013, por su amor a la comida, a los niños, a la caridad y la comunidad, Shawnee Knight y Tina Kramer crearon la organización Filling In The Blanks, en Norwalk.

Esteven Restrepo, coordinador de Servicios Familiares para Filling In The Blanks, declaró a EL SOL News que, desde el principio, la misión de Filling In The Blanks ha sido poder luchar contra el hambre infantil por medio de brindar comidas los fines de semanas para los niños y niñas necesitados.

Durante un año en el condado de Fairfield hay alrededor de 33 mil niños y niñas que viven en hogares donde hay inseguridad de comida.

Por esta razón, el programa de bolsa de comidas para el fin de semana fue creado y a partir de ahí nació la organización, manifestó Restrepo.

Típicamente, cuando los estudiantes están en la escuela durante los días de semana (de lunes a viernes), se les brinda comida, pero cuando llega el fin de semana las escuelas no ofrecen alimentos, agregó el coordinador.

Entonces ahí es cuando Filling In The Blanks les brinda la bolsa de comidas para el fin de semana a los niños y niñas.

Restrepo declaró que este programa es totalmente gratis para las familias que se quieran registrar.

Los estudiantes que son registrados tienen que estar en los grados de kínder hasta el 12º grado (el último año de la escuela secundaria).

Por cada estudiante que una familia registra, se le da una bolsa de comida para el fin de semana.

Restrepo reveló que desde el 2013, Filling In The Blanks le ha brindado más de 2 millones de comidas a más de 4 mil niños y niñas (estudiantes) en 11 pueblos y ciudades.

En este momento Filling In The Blanks está afiliado con 104 lugares diferentes que incluyen escuelas, otras organizaciones sin fines de lucro y programas comunitarios.

La organización tiene asociaciones con casi todas las escuelas públicas en varias ciudades, incluyendo Stamford. También tiene asociaciones con otras organizaciones, programas y escuelas en los áreas de Greenwich, Norwalk, Darien, Bridgeport, Bedford y Westport.

La organización brinda este programa a familias desde los condados de Fairfield hasta Westchester, comentó Restrepo.

Se conoció que Filling In The Blanks no tiene afiliación con ninguna agencia del gobierno. Esto significa que cuando una familia registra a su estudiante, la información que brindan no es compartida con nadie.

De acuerdo con el coordinador de Servicios Familiares de la organización, una bolsa de comidas para el fin de semana contiene artículos para el desayuno (cereal, avena y mezcla para panqueques), refrigerios (copa de frutas, goldfish, compota de manzana y barras de granola), cartón individual de leche estable, macarrones con queso o espaguetti con salsa, arroz y frijoles, verduras enlatadas y atún.

Después de que la organización y el lugar en específico firmen un contrato de afiliación, quedan de acuerdo en el día de la semana en la cual se dejarán las bolsas de comida, agregó.

Las familias pueden registrar a sus estudiantes con un proceso simple. Pueden escanear el código QR que se encuentra en un papel que se les brinda a las familias y después escogen el pueblo y la escuela o programa del estudiante.

Si ven que la escuela o programa del estudiante no está disponible, pueden contactar a la organización, que hablará con el programa o escuela para poder formar una afiliación.

Para más información sobre la organización Filling In The Blanks y registrarse en el programa, pueden ingresar a la web https://www.fillingintheblanks.org/ o a https://www.fillingintheblanks.org/register-for-meals.

Además, pueden llamar al 203-750-0019 o enviar un correo electrónico a [email protected].

La organización Filling In The Blanks se encuentra en 346 Main Avenue, Suite 3A, Norwalk.