Príncipe Andrew tendrá que pagar su propia seguridad

Después de que el príncipe Andrew fuera expulsado del Palacio de Buckingham por su hermano, el rey Charles III, el duque de York busca un nuevo equipo de comunicación, pero deberá hacerse cargo él solo de los gastos de su nuevo equipo de colaboradores, y en otra dirección que no es la residencia oficial del nuevo heredero al trono.

Además de perder su oficina en Buckingham, Andrew se enteró por un comunicado de prensa que la reina consorte Camilla asumió su antiguo título de ‘Coronel de la Guardia de Granaderos‘.

Es otro golpe para el príncipe de 62 años después de que el Ministerio del Interior tomara la decisión este mes de privarlo de su seguridad armada las 24 horas, aunque la Casa Real ahora paga la factura anual de £ 3 millones (USD $ 3.6 millones) para su protección.

El exsecretario del Interior Norman Baker, dijo sobre la decisión: “La protección armada siempre ha sido un símbolo de estatus para personas como el Príncipe Andrew. Eso sí, debe pagar él mismo esa protección y no gravar al contribuyente porque es un particular y no ejerce funciones públicas”, justificó.

A pesar de todas estas pérdidas, Andrew se unió a Charles, su ex esposa Sarah Ferguson y otros miembros de la familia real en la Navidad celebrada en Sandringham. Y mantendrá su casa Royal Lodge en la finca de Windsor.