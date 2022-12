Futuro del crédito fiscal por hijos de CT es incierto

- Publicidad -

HARTFORD.- El comité de redacción de impuestos de la Asamblea General escuchó comentarios positivos, el lunes pasado, sobre el impacto de un programa temporal de reembolso de impuestos para niños, que deberá extenderse o archivarse en la sesión legislativa que comienza el próximo mes.

El Comité de Finanzas, Ingresos y Fianzas celebró una audiencia informativa para evaluar el estado y el efecto de un reembolso de impuestos por única vez que se incluyó en el presupuesto estatal de este año.

El Departamento de Servicios Fiscales cortó los últimos cheques en el programa de 250 dólares por niño a finales de la semana pasada.

Si bien la iniciativa recibió elogios tanto de los defensores como de una madre trabajadora durante la audiencia de aproximadamente una hora, el comisionado del Department of Revenue Services (DRS), Mark Boughton, le dijo al panel que su agencia había distribuido 84.5 millones de dólares, o aproximadamente dos tercios, de los 125 millones asignados al programa por el presupuesto.

Boughton dijo que el programa afectó a alrededor de 353 mil niños de Connecticut, un resultado que calificó de “impresionante” y de “amplio alcance”, pero que también se complicó por un proceso de solicitud engorroso que no logró llegar a todos los beneficiarios previstos.

La agencia espera que los datos del Internal Revenue Service (IRS) a finales de este mes ayuden a aclarar qué hogares elegibles no recibieron los beneficios.

El representante estatal Sean Scanlon, copresidente saliente del panel de finanzas que asumirá el cargo de contralor estatal el próximo mes, dijo que aún no estaba claro qué sucedería con los fondos sobrantes.

Scanlon dijo que continuaría involucrando a los funcionarios estatales en conversaciones destinadas a garantizar que esos dólares lleguen a las familias elegibles en lugar de caducar.

“El comisionado y yo y otras partes interesadas estamos hablando sobre la capacidad de hacer eso. Creo que todos están comprometidos a tratar de encontrar una solución para llevar el dinero a aquellos que eran elegibles y no lo solicitaron”, dijo Scanlon.

Gran parte de la audiencia del lunes pasado parecía tener como objetivo reforzar el apoyo para extender o expandir el programa en el próximo paquete presupuestario estatal.

Entre los oradores que se dirigieron al panel de legisladores se encontraba Krystal Williams, supervisora de la organización sin fines de lucro Continuum of Care y madre soltera de dos hijos de New Haven.

“Es realmente difícil aquí en Connecticut con el aumento del alquiler, el aumento de la comida y la gente que no puede llegar a fin de mes. Creo que el resultado de no aumentar el crédito fiscal daría como resultado que muchas familias pasen hambre, se queden sin hogar y se sientan un poco desesperanzadas porque no tendrán a dónde acudir”, comentó Williams.

Otros oradores señalaron los altos costos del cuidado infantil, el aumento de los costos de los bienes y la energía, así como la expiración de una expansión del crédito fiscal federal por hijos.

Tiffany Donelson, presidenta y directora ejecutiva de Connecticut Health Foundation, le dijo al comité que los dólares adicionales que se envían a los hogares con niños a menudo les permiten pagar necesidades básicas como la atención médica.

“Cuando las personas obtienen más dinero, lo gastan en las cosas que necesitan, como ir al dentista, ir al médico y pagar las facturas médicas pasadas, y esto es importante para nosotros porque nosotros, como organización que estamos viendo cómo la gente puede acceder a la atención médica”, dijo Donelson.

Sin embargo, el futuro del programa sigue sin estar claro. Los formuladores de políticas lo adoptaron como una de varias disposiciones únicas y continuas que juntas suman más de 600 millones de dólares en desgravación fiscal en el presupuesto estatal actual.

Mientras Scanlon, uno de los principales defensores de la iniciativa, se prepara para retirarse de la legislatura, dijo que su copresidente, el senador John Fonfara, demócrata por Hartford, continuaría apoyando el reembolso.

Después de la audiencia, la representante Maria Horn, una demócrata de Salisbury que sucederá a Scanlon como presidenta del panel de la Cámara, se negó a tomar una posición sobre el futuro del programa y dijo que todavía estaba trabajando para controlar la posición fiscal general del Estado y qué programas son más efectivos.

Ella dijo que la audiencia del lunes pasado fue un paso útil para comprender el impacto del reembolso de impuestos por niños.

Mientras tanto, los republicanos expresaron interés en ser incluidos en las conversaciones sobre el futuro del crédito tributario por hijos, así como en la discusión sobre posibles más propuestas de desgravación fiscal.