Biblioteca de New Rochelle anuncia programas gratuitos en época navideña

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- El tiempo fuera del salón de clases no tiene por qué significar demasiado tiempo frente al celular o a la computadora, gracias a los programas gratuitos de la Biblioteca Pública de New Rochelle.

La oficina principal de la Biblioteca Pública de New Rochelle ofrece una lista completa de programas gratuitos para los niños durante las vacaciones escolares de diciembre en New Rochelle, del 27 al 30 de diciembre.

Los programas se brindan en asociación con The Friends of the New Rochelle Public Library y el New Rochelle Downtown Business Improvement District.

“Nuestros programas de semana de vacaciones brindan a los niños y sus familias actividades entretenidas y divertidas que complementan los maravillosos recursos que ofrece la biblioteca durante todo el año”, declaró el director de la biblioteca, Tom Geoffino.

“Agregamos continuamente nuevos programas y recursos para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y crear un lugar donde los miembros de nuestra comunidad puedan reunirse, conectarse, aprender y divertirse en un ambiente cálido y acogedor”, agregó el directivo

Programas

El martes 27 de diciembre, de 10:30 a 11:30 de la mañana, los niños de 3 a 8 años y sus cuidadores son invitados a visitar y crear adornos festivos de fin de año en el taller de elaboración de adornos de invierno de la biblioteca.

Más tarde ese día, de las 2:00 a 3:00 de la tarde, los niños de 5 a 12 años podrán construir su propia casa de dulces con dulces y golosinas en el Gingerbread House Workshop.

El miércoles 28 de diciembre, de 10:30 a 11:30 de la mañana, Snow Buddies Puppet Fun deleitará a los niños de 2 a 5 años y a sus cuidadores con un paraíso invernal de amigos animales en una función especial de títeres con temática de nieve.

El tiempo de artesanía sigue inmediatamente donde los niños crearán sus propias criaturas de nieve de marionetas.

De las 2:00 a 2:45 de la tarde, los niños de 5 a 12 años serán testigos de asombrosas hazañas de química mientras se exploran todo tipo de reacciones espectaculares en la presentación Spin, Pop… Boom de Mad Science.

La audiencia se sorprenderá con las demostraciones que liberan genios de las botellas y arrojan enormes columnas de espuma, manifestaron los promotores.

El jueves 29 de diciembre, de 10:30 a 11:30 de la mañana, los niños de 2 a 5 años están invitados a cantar y bailar con el compositor, artista de grabación e intérprete infantil Zev Haber.

A las 2:00 de la tarde, los niños de 2 a 12 años son invitados a una LEGO Block Party de construcción libre. También se proporcionarán bloques de construcción Duplo más grandes para niños más pequeños.

El viernes 30 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, tendrá lugar el “Día del Cine en Familia”. La biblioteca mostrará The Bad Guys (clasificación PG, 100 minutos). Los infames Bad Guys descubren que sus vidas criminales están llegando a su fin, pero están decididos a evitar el encarcelamiento mejorando su imagen pública.

“Nuestros comerciantes del centro siempre se complacen en dar la bienvenida a nuestros niños, amigos y familias, especialmente durante la semana de vacaciones”, dijo Karel Littman, director ejecutivo del distrito de mejoramiento comercial del centro de New Rochelle.

“Después de divertirse en la biblioteca, puede venir a caminar por nuestro StoryWalk y comer, ver una película y correr por el parque”, dijo Littman.

De acuerdo con la biblioteca, todos los programas son gratuitos y por orden de llegada. Todos los programas tienen lugar en la oficina principal de la Biblioteca Pública de New Rochelle, ubicada en 1 Library Plaza en New Rochelle.

Para obtener más información sobre la Biblioteca Pública de New Rochelle, pueden visitar la web https://nrpl.org/.