Cardi B revela que se quitó sus implantes traseros

- Publicidad -

Cardi B sorprendió a los fans con una insólita revelación: contó que en agosto de este año se sometió a un procedimiento estético para eliminar los rellenos que tenía en los glúteos. La rapera reveló en un video de Instagram que recibió una serie de inyecciones para aumentar su trasero, pero la mayoría se disolvió en agosto y ahora ha advertido a sus jóvenes fanáticos sobre los peligros de los tratamientos cosméticos, incluido el llamado ‘levantamiento de glúteos brasileño’ (brazilian butt lift), insistiendo en que cualquiera que esté considerando el procedimiento debe consultar primero a un médico.

En un video publicado en sus Historias de Instagram, Cardi explicó: «En agosto, me operaron y me quitaron el 95 % de mis biopolímeros… si no saben qué es eso, son inyecciones en los glúteos. Fue un proceso bastante loco. Lo que voy a decir es si eres joven, si tienes 19, 20, 21, y a veces eres muy flaco, y piensas, ‘Dios mío, no tengo suficiente grasa para ponerme en el trasero’, entonces terminas con inyecciones en el trasero, y ¡NO!», dijo.

«Cuando se trata de BBL (brazilian butt lift), si quiere mi consejo, antes de hacerse su BBL, asegúrese de que sus niveles en sangre sean correctos. Si un médico dice que sus niveles en sangre son demasiado bajos o tienes diabetes o lo que sea, no lo hagas», señaló.

Cardi ha hablado abiertamente sobre las inseguridades de su cuerpo, revelando que se sometió a su primera cirugía a los 18 años y se hizo su primer trabajo en el trasero dos años después.

Pero ahora la artista asegura que está libre de biopolímeros y se siente mucho mejor.