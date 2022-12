Madre de Aaron Carter aclara si va o no pelear su herencia

- Publicidad -

Jane Carter, madre de Aaron Carter, descartó que vaya a luchar por la herencia que dejó su hijo, quien falleció el mes pasado. La mujer aseguró en una entrevista con TMZ que su nieto, hijo de Aaron y Melanie Martin, Prince Lyric, es el único heredero de lo que dejó su padre, y dijo que nunca tuvo planes de luchar contra ello.

Jane dijo el domingo 4 de diciembre que la familia Carter acordó que el dinero debería ir al bebé de 12 meses, ya que ella «piensa que Aaron querría que todo fuera para su hijo, y la familia no necesita ese dinero», justifica.

Jane también confirmó que la familia aún no conoce a Melanie ni a Prince, el hijo de Aaron, y que le gustaría tener una relación con ellos eventualmente, aunque se sabe que a la modelo se le impidió esparcir las cenizas del cantante con ellos, luego de la cremación.

La modelo le dijo recientemente a la revista Us Weekly que no quiere ningún drama con la familia de Aaron después de que se confirmara que no la invitarían a esparcir sus cenizas en los Cayos de Florida esta primavera. Enfatizó que su mayor preocupación era cuidar a su hijo.

“No quiero problemas ni estrés por la propiedad de Aaron. Solo quiero que se cuide a Prince y que el legado de Aaron viva», dijo Melanie, quien es nativa de Bulgaria.

Aaron fue encontrado muerto en su casa de California el 5 de noviembre a la edad de 34 años.