Gobernadora firma ley para ayudar a familias a calentar sus hogares

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul promulgó la legislación (A.1451A/S.8426) para permitir que los propietarios de viviendas que arriendan tanques de gas licuado de petróleo reciban entregas de emergencia de cualquier proveedor en momentos de emergencia calificada.

Con esto se busca ayudar a los propietarios a mantener la calefacción encendida durante emergencias climáticas severas y otras situaciones críticas.

Esta legislación es el esfuerzo más reciente de la Gobernadora para ayudar a los propietarios de viviendas a calentar sus hogares durante los fríos meses de invierno.

La legislación (A.1451A/S.8426) modifica la ley de agricultura y mercados para permitir que, durante una emergencia calificada, un hogar que se esté quedando sin propano y crea razonablemente que su suministro es insuficiente para satisfacer sus necesidades de calefacción compre gas licuado de petróleo (GLP), de cualquier proveedor de emergencia temporal, si su esfuerzo de buena fe para comprar el GLP de su proveedor habitual no se materializa.

Tanto los proveedores de emergencia regulares como los temporales no pueden cobrar tarifas o multas adicionales durante las emergencias calificadas a un hogar que normalmente no cobran cuando una emergencia no está vigente.

Una emergencia calificada es una declaración de emergencia federal, estatal o local, o condiciones climáticas severas o circunstancias similares que pueden provocar la muerte, lesiones o daños a la estructura de un edificio, debido a la falta de calefacción residencial causada por la falta de suficiente GLP para producir la calefacción.

Después del 7 de abril de 2023, las personas pueden cambiar de proveedor de manera segura sin penalización, o si ocurre una emergencia calificada antes de esa fecha.

La ley también requiere que el Comisionado de Agricultura y Mercados y el Fiscal General desarrollen una declaración de derechos del consumidor de propano y la publiquen en el sitio web del Departamento de Agricultura y Mercados.

También se facilitará a los hogares que firmen un contrato de suministro de GLP, detallando cuándo un cliente puede comprar a un proveedor temporal de emergencia.

A principios de noviembre, la Gobernadora anunció que los hogares elegibles pueden recibir hasta 976 dólares en asistencia para calefacción este invierno a través del Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP).

Pueden ingresar al sitio web de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), en https://www.nyserda.ny.gov/, para obtener más información sobre los programas, la financiación y la asistencia técnica disponibles para ayudar a los propietarios de viviendas, inquilinos y empresas a gestionar sus necesidades energéticas.