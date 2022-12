Sebastián Yatra canta con esposa de Tom Hanks, Rita Wilson, para su nueva película

- Publicidad -

Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, ha elegido al colombiano SebastiánYatra para una nueva colaboración musical. La actriz y cantante de 66 años lanzó su nueva canción «Til You’re Home», que sirve como tema principal de la nueva película de Hanks, «A Man Called Otto», e invitó a Yatra para hacer dueto con ella porque se encantó de su talento en la cinta «Encanto».

En un comunicado, Wilson dijo que estaba agradecida por la invitación para escribir la canción con David Hodges para el largometraje basado en el libro más vendido del New York Times «A Man Called Ove, A Man Called Otto», que cuenta la historia de Otto Anderson (Hanks), un viudo malhumorado y obstinado, que pierde la alegría de vivir cuando fallece su esposa.

Cuando una familia joven y animada se muda a la casa de al lado, encuentra a su pareja en la brillante y embarazada Marisol, lo que lleva a una amistad poco probable que pondrá su mundo patas arriba.

Rita comentó: “Marc Forster, el director de A Man Called Otto, me pidió que escribiera una canción para la película. Él estaba familiarizado con mi canción y sintió que yo también debería cantar la canción. Me sentí halagada y agradecida por la oportunidad, pero también le hice prometer que sería honesto conmigo si no quería usar la canción. Como productora de la película, mi primera lealtad es hacia la película y hacia la visión del director… Hay dos personajes latinos en la película y quería encontrar una manera de incluirlos en la canción”, agregó Wilson.

“Me lo imaginaba a dueto… Me encanta la voz de Sebastián Yatra desde que lo escuché en ‘Encanto’ y me pareció la persona perfecta para hacerlo. Fuimos increíblemente afortunados de que él dijera ‘sí’ y todos los planetas se alinearan», señaló Rita.

Yatra también se sintió muy honrado por la invitación: «Estoy muy honrado con la invitación de Rita Wilson para acompañarla en ‘Til You’re Home’ para la banda sonora de A Man Called Otto. La historia de la película es conmovedora y emocionante (…) este proyecto ha sido muy inspirador y estoy orgulloso de ser parte de él».