CT fuera de lista de primeros estados para celebrar primarias presidenciales demócratas

HARTFORD.- Connecticut ha quedado fuera de la lista de estados para celebrar las primarias anticipadas demócratas en las elecciones presidenciales de 2024, ya que el presidente Joe Biden y otros miembros del partido se inclinan por elevar a Carolina del Sur y conceder el estatus de primarias anticipadas a dos estados del Sur y del Medio Oeste.

El Democratic National Committee’s Rules and Bylaws Committee se reunió en Washington, DC, el viernes pasado, para iniciar la consideración de alto perfil de cómo reorganizar el calendario de las primarias presidenciales, que estaba a punto de obtener una votación el sábado.

Según dicha consideración, Connecticut no será de los primeros estados en celebrar las primarias demócratas.

La cuestión se someterá a votación más adelante en el pleno del Democratic National Committee (DNC).

Los primeros informes indicaban que Connecticut ya no estaba en la lista superior, lo que se confirmó cuando comenzó la reunión el viernes pasado por la mañana.

Minyon Moore, copresidente del Rules and Bylaws Committee, leyó la carta de Biden sobre el calendario de las elecciones primarias e indicó que “los primeros estados deben reflejar la diversidad general de nuestro partido y nuestra nación, económica, geográfica y demográficamente”.

Moore también leyó el nuevo calendario propuesto de los cinco primeros estados para las primarias de 2024, que quita a Iowa, que anteriormente celebraba sus caucus en primer lugar, y añadió a Georgia y Michigan.

La propuesta recomienda celebrar las primarias de Carolina del Sur el 6 de febrero, las de New Hampshire y Nevada el 13 de febrero, las de Georgia el 20 de febrero y las de Michigan el 27 de febrero.

“Creemos firmemente que esta ventana, que refleja nuestros valores, pinta una imagen vibrante de nuestra nación y crea un proceso fuerte que resultará en el mejor candidato demócrata”, dijo Minyon, añadiendo que tiene que haber “un sistema que funcione y proporcione estabilidad para futuras campañas presidenciales”.

“La logística de esta ventana será algo que tendremos que navegar como comité, pero estoy de acuerdo con el presidente en que se trata de una ventana audaz que refleja los valores de nuestro partido”, añadió.

Aunque los cambios no son definitivos, la mayoría de los miembros del Rules and Bylaws Committee parecían apoyar a Biden y las recomendaciones, incluso algunos de estados como Connecticut, que compitieron por adelantar la fecha de las primarias, pero no pasaron el corte.

Pero los miembros del comité de New Hampshire, que era la mayor competencia de Connecticut y de Iowa, expresaron su frustración.

Un miembro de Iowa dijo que no apoyaría la propuesta, mientras que otro de Nuevo Hampshire indicó que el estado seguiría siendo el primero independientemente de la decisión.

La ley de New Hampshire estipula que el Estado celebre las primarias el primero del país.

Sin embargo, es probable que los estados puedan solicitar exenciones que les permitan adelantar sus primarias antes del Supermartes, el primer martes de marzo, cuando el mayor número de estados celebran sus elecciones.