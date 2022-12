Christian Chávez no quiere tener hijos y habla de la reacción de sus padres

- Publicidad -

E l ex RBD Christian Chávez fue entrevistado en el programa conducido por Yordi Rosado en YouTube, y allí el actor y cantante recordó momentos importantes de su vida, como el impacto que tuvo el hablar sobre su orientación sexual en su vida familiar y profesional.

Christian reveló que les dijo a sus padres que era gay cuando tenía 17 años y su reacción fue echarlo de la casa.

«Pensé ‘¿cómo puede ser que la gente que más me quiere no sepa quién soy realmente?’… En ese momento mi madre me echó de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así”, recordó con tristeza.

“Mi padre estaba un poco impactado, pensó que era una moda pasajera. Me dijo algo que me dolió: ‘No digas [que eres gay] y no traigas a nadie aquí’, agregó el hombre de 39 años.

Afortunadamente, pocas horas después del incidente, su madre le pidió que volviera a casa. El ex RBD, entre lágrimas, dijo que ‘fue un proceso de 10 años para que empezaran a entender’. Pero antes de eso hubo un gran distanciamiento con sus padres, admite, al mismo tiempo que asegura que hoy en día, todo está bien entre ellos.

En la misma entrevista Chávez aclaró que no tiene intención de tener hijos. El actor y cantante manifestó que le gusta sentirse libre y ser independiente y no se ve en el futuro cuidando a un niño.

“Yo apoyo totalmente la adopción homoparental, sin embargo, creo que ser padre es un deseo que nace y yo realmente no lo tengo”, justificó.