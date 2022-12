Westchester vota para prohibir cigarrillos mentolados y el tabaco con sabor

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Westchester se convertiría en el primer condado de Nueva York en prohibir el tabaco con sabor, incluidos los populares cigarrillos mentolados, según una ley aprobada el lunes pasado por la noche por la Junta de Legisladores del condado.

La ley pasa ahora al ejecutivo del Condado, George Latimer, quien podría vetar la medida, firmarla o dejar que la ley entre en vigor sin su firma.

La acción en Westchester se produce casi dos meses después de que entrara en vigor la prohibición del tabaco con sabor en Washington, DC, y tres semanas después de que los votantes de California aprobaran una pregunta electoral estatal a la que se opuso la industria tabacalera que confirmó una ley de 2020 aprobada por la legislatura estatal.

La aprobación del proyecto de ley siguió a meses de discusión, decenas de comentarios en audiencias públicas y acusaciones de que el proyecto de ley estaba dirigido a los fumadores afroamericanos, que en gran número prefieren los cigarrillos mentolados a los productos de tabaco sin sabor.

La prohibición incluiría el tabaco con sabor que los fumadores encienden en narguiles en las tiendas de humo locales, el tabaco para pipa con sabor y los cigarros con sabor, como los cigarrilloss, que han demostrado ser populares entre los fumadores jóvenes.

Un narguile es un dispositivo que se emplea para fumar tabaco de distintos sabores.

Entre los partidarios estaba la legisladora MaryJane Shimsky (D-Hastings-on-Hudson), quien dijo que comenzó a fumar cigarrillos mentolados en la escuela secundaria, se volvió adicta a la nicotina y finalmente dejó de fumar después de varios intentos, 15 años después.

“Primero probé los Marlboro, pero me enfermé del estómago, entonces un amigo me enseñó las maravillas del mentol. Aprendí que las personas que fuman no son agentes libres, han sido adictos deliberadamente a una industria que en realidad es una trampa mortal”, comentó la legisladora.

Agregar mentol a los cigarrillos atenúa la aspereza del tabaco combustible, lo que facilita su inhalación, lo que ayuda a enganchar a los fumadores primerizos.

Sin embargo, varios residentes afroamericanos dijeron que la legislación apuntaba injustamente a los productos de tabaco que favorecían a su comunidad.

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) informó que el 85% de los fumadores afroamericanos usan cigarrillos mentolados, en comparación con el 30% de los fumadores blancos.

Entre los que se opusieron a la prohibición se encontraba Gwen Carr, la madre de Eric Garner, quien fue asfixiado hasta la muerte por un oficial de policía en 2014 en Staten Island, después de que lo detuvieran por vender cigarrillos en el mercado negro, llamados “loosies”.

“Están apuntando a las comunidades afroamericanas y latinas”, dijo Carr, quien habló en la reunión del lunes por la noche.

“Creo que este es un proyecto de ley racista porque solo hablan de cigarrillos mentolados. ¿Por qué no prohíben todos los cigarrillos?”, se preguntó Carr.

Damon Jones, editor de Black Westchester, dijo que, en cambio, Westchester necesitaba reforzar la aplicación de las leyes que prohíben la venta de productos de tabaco a los menores de 21 años. Dijo que la ley propuesta impulsaría el mercado negro de productos de tabaco.

La aplicación de la prohibición estaría a cargo de los inspectores del Departamento de Salud del condado de Westchester, que podrían emitir violaciones a las tiendas que venden productos de tabaco con sabor.

La posesión o el uso de productos de tabaco con sabor no sería ilegal, lo que significa que los agentes de la ley locales no podrían detener a alguien bajo sospecha de usar un producto prohibido.

La prohibición entraría en vigor seis meses después de su finalización.