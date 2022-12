Ayuda gratuita en persona para inscribirse en cobertura de salud, a través de Access Health CT

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Access Health CT anunció que organizará nueve ferias de inscripción en diciembre para ayudar a los residentes de Connecticut a buscar, comparar e inscribirse, o renovar su cobertura de salud, durante el período de inscripción.

Las ferias de inscripción ofrecen ayuda gratuita en persona, de especialistas en inscripción.

Se llevarán a cabo en Bridgeport, Bristol, Danbury, Middletown, New Britain, Norwich, Torrington y West Hartford.

El período de inscripción comenzó el 1º de noviembre y finaliza el 15 de enero de 2023.

Los residentes de Connecticut deben inscribirse antes del 15 de diciembre de 2022 para que la cobertura comience el 1º de enero de 2023.

Quienes se inscriban entre el 16 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023 tendrán cobertura a partir del 1º de febrero de 2023, de acuerdo con Access Health CT.

Los residentes de Connecticut que estén interesados en asistir a estos eventos pueden reservar una cita en línea.

Para reservar una cita, pueden visitar la web https://www.accesshealthct.com/casa/eventos-de-inscripcion.

También pueden asistir sin cita, según Access Health CT.

Las ferias de inscripción tendrán lugar en los siguientes lugares y horarios:

* New Britain: Sábado, 3 de diciembre, en la Biblioteca Pública de New Britain, ubicada en 20 High Street, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.eventbrite.com/e/new-britain-open-enrollment-fair-tickets-467863601627.

* Bristol: Martes, 6 de diciembre, en la Biblioteca Pública de Bristol, ubicada en 5 High Street, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.eventbrite.com/e/bristol-open-enrollment-fair-tickets-467865417057.

* Middletown: Miércoles,7 de diciembre, en el Community Health Center, Inc., ubicado en 675 Main Street, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Para registrarse, pueden ingresar a la web https://www.eventbrite.com/e/middletown-open-enrollment-fair-tickets-467866299697.

* Danbury: Jueves 8 de diciembre, en la Biblioteca Pública de Danbury, ubicada en 170 Main Street, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Para registrarse pueden visitar la web https://www.eventbrite.com/e/danbury-open-enrollment-fair-tickets-468366455677.

* Norwich: Sábado, 10 de diciembre, en United Community & Family Services (UCFS), ubicado en 47 Town Street, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Para registrarse pueden visitar la web https://www.eventbrite.com/e/norwich-open-enrollment-fair-tickets-468370156747.

* Torrington: Martes, 13 de diciembre, en la Biblioteca de Torrington, ubicada en 12 Daycoeton Place, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Para registrarse, pueden ingresar a la web https://www.eventbrite.com/e/torrington-open-enrollment-fair-tickets-468372222927.

* West Hartford: Miércoles 14 de diciembre, en la Biblioteca Noah Webster, ubicada en 20 South Main Street, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Para registrarse, pueden visitar la web https://www.eventbrite.com/e/west-hartford-open-enrollment-fair-tickets-468373486707.

* Bridgeport: jueves, 15 de diciembre, en la escuela secundaria Bassick High School, ubicada en 1181 Fairfield Avenue, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Regístrese aquí

Para obtener ayuda gratuita en línea, los residentes pueden visitar la web www.AccessHealthCT.com. El chat en vivo está disponible. Puede hacer clic en el ícono “Chat en vivo” para conectar con un representante de atención al cliente en tiempo real. El chat en vivo está disponible de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:45 de la tarde.

Los residentes también pueden comunicarse con el centro de llamadas al 1-855-805-4325, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche y algunos sábados de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Las personas sordas o que tengan problemas de audición pueden usar el servicio de TTY al 1-855-789-2428 o llamar con un operador de retransmisión.

El centro de llamadas estará cerrado el 25 de diciembre de 2022, el 26 de diciembre de 2022, el 31 de diciembre de 2022 y el 1º de enero de 2023, finalizó Access Health CT.