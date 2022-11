Empleados del Hospital de Norwalk protestan para pedir un contrato más justo

- Publicidad -

NORWALK.- El sindicato Connecticut Health Care Associates 1213 (CHCA) del Hospital de Norwalk llevó a cabo una protesta, el sábado pasado, en el área de estacionamiento de la Jefferson Elementary School, para pedir un contrato más justo y mejores condiciones para todos los empleados del hospital.

El contrato se venció en 1º de marzo en 2022 y el sindicato sigue en negociaciones con el hospital.

Lo mínimo que busca el sindicato, por ahora, es un aumento de 4.75 por ciento para el primer año y subir 4 por ciento cada año en los próximos dos años. Es un contrato de tres años.

A la protesta asistieron más de 100 empleados del Hospital de Norwalk portando pancartas y gritando “queremos un aumento justo, lo necesitamos ahora”.

Anabel Figueroa, miembro del sindicato declaró a EL SOL News que “el propósito de la protesta es dejarle saber a la comunidad que por los últimos 8 meses hemos tratado de negociar un contrato más justo con el Hospital de Norwalk”.

A la protesta asistieron varios funcionarios, entre ellos, el Senador estatal Bob Duff (D-Norwalk) para apoyar a los trabajadores.

De acuerdo con Figueroa “no quieren darnos ni la mitad de lo que estamos pidiendo, en lugar de darnos nos están quitando aun lo que teníamos anteriormente, como la pensión y el Paid Time Off (PTO), en el que muchos empleados van a perder hasta 200 horas, eso es perder mucho dinero para un trabajador que gana de 15 a 17 dólares por hora, es un beneficio que no podemos perder”.

Agregó que “para la conveniencia de ellos (el hospital) el año pasado permitieron que nosotros pudiéramos llevar de PTO cuatro veces las horas que trabajamos, por ejemplo, si un empleado trabaja 40 horas puede tener 160 horas de PTO. Este año propusimos que nos permitieran llevar lo mismo, o que los empleados pudiéramos vender nuestras horas para no perderlas”.

Figueroa indicó que “hay muchos empleados que no tienen el seguro médico del hospital, porque no pueden pagarlo por el alto costo. Y pedimos que, si hay empleados que no pueden tener el seguro médico del hospital ver la manera de que puedan beneficiarse con un reembolso monetario porque ellos no le están costando nada al hospital por sus cuidados médicos, pero tampoco quieren darnos eso”.

Al consultarle cuál es el porcentaje de aumento que busca el sindicato, Figueroa expresó que “hemos empezado a negociar por un 10 por ciento de aumento y hemos ido bajando a 8, luego a 6 y llegamos hasta 4.75 por ciento y aun así nos han dicho que no. Nos preguntamos ´¿Para que estamos negociando?´ si al final nos van a dar lo que ellos quieren e ignoran lo que nosotros estamos pidiendo o demandando, lo cual es un derecho que tenemos por tantos años de servicio”. Añadió que “tenemos empleados con más de 40 años trabajando en el hospital y son tratados como si vinieran comenzando, los beneficios no están ahí”.

Figueroa señaló que “el hospital tiene que entender que lo que estamos pidiendo es lo justo. Hay mucha gente que trabaja el doble para poder mantener a su familia porque el costo de vida es demasiado alto, la inflación sigue subiendo y nuestros salarios siguen lo mismo. No hay justicia. Queremos que el hospital nos trate a todos por igual, somos seres humanos y no importa la posición que tengamos, tenemos que ser tratados por igual porque todas las labores son importantes”

Figueroa enfatizó que “no queremos ir a un paro, ya que no queremos cortar los servicios a nuestros pacientes. Tal cual como estamos ahora mismo no tenemos suficientes empleados. Imagínese si tenemos un paro de labores, qué va a pasar con el hospital, no seria justo para lo pacientes”.

Apuntó que “tenemos la esperanza que el hospital va a entender nuestra situación. El próximo paso es ir a la mesa de negociación y esperamos que nos escuchen y nos den un contrato justo”.