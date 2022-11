Cómo nació el Thansgiven

- Publicidad -

Por ARNULFO ARTEAGA REALPE

El Día de Acción de Gracias o Thanksgjven, Day fue instituido por el presidente Abraham Lincoln, en 1863 y se celebra todos los años en Estados Unidos, el último jueves de cada mes de noviembre. Y en 1941 el Congreso de los Estados Unidos lo declaró día festivo para celebrarse el cuarto jueves de cada noviembre.

El Thanksgiven Day lo celebraron por primera vez los peregrinos que llegaron de Plymouth, Inglaterra, en el barco Mayflower, y arribaron a los Estados Unidos, al lugar donde también se conoce hoy con ese mismo nombre, Plymouth, en el estado de Massachusets. Lo celebraron el 6 de septiembre de 1620 como agradecimiento al Todopoderoso por haberles dado la oportunidad de pisar tierra americana y lograr abundantes cosechas agrícolas.

Sin embargo, muchos ignoran donde llegaron los primeros peregrinos a Los Estados Unidos. Una de las versiones es que arribaron a Nueva York, en el sitio donde ahora se encuentra la Estatua de la Libertad, y por ello en su in interior hay gráficas de inmigrantes y también la forma cómo ellos pisaron tierra americana.

Pero la verdadera historia dice que los primeros inmigrantes que vinieron de Inglaterra huyendo de la discriminación religiosa salieron de Plymouth, Inglaterra, el 6 de septiembre de 1620, en el buque Mayflower y llegaron a los Estados Unidos al pequeño puerto que lleva su mismo nombre y que está situado en el estado de Massachusetts.

Llegaron a este país 104 peregrinos, de los cuales solo sobrevivieron 50 debido a las condiciones del tiempo, como también a la hambruna y una epidemia que azotó aquella región y que también acabó con el 70 por ciento de la tribu Wampanoag, que por cierto les brindó cobijo y toda clase de ayuda.

Descendientes de los peregrinos

En Plymouth, además del buque Mayflower II, donado por Francia y que se encuentra fondeado en la rivera de la playa de aquel puerto, existen réplicas de las casas donde vivieron los primeros peregrinos. En su interior se encuentran réplicas de las camas, las cocinas y algunos enseres de aquella época. Las cocinas son unas piedras donde colocan las ollas para preparar sus alimentos, los cuales los cocinan a base de leña, ya que carecen de electricidad y gas, como también de alcantarillado y, por supuesto, de acueducto. El agua la toman de un riachuelo que pasa por aquel lugar, y no tienen necesidad de ir a los supermercados a proveerse de alimentos porque ellos tienen sus propias granjas donde cultivan hortalizas y demás vegetales. Tampoco necesitan ir a comprar carne porque tienen cabras y ovejas que sacrifican cada vez que la necesitan.

Los techos de las casas, tal y como fueron en la época en que llegaron los peregrinos, son cubiertas con cáscaras de árboles que los descendientes derriban de aquel boscoso lugar.

Enchapados a la antigua

Los descendientes de los peregrinos de Plymouth, no solo viven una época medioeval como la que vivieron sus antecesores, sino que también tienen una mentalidad anacrónica; visten como sus antepasados y hablan como si estuvieran viviendo aquellos tiempos. Las mujeres, por su parte, son extremadamente pudorosas y no permiten que un hombre se les acerque demasiado. Cuando EL SOL News le preguntó a una de ellas, si era americana, ella respondió que a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, ella no se consideraba americana sino inglesa, puesto que, según dijo, ellos, los habitantes de aquel lugar, eran todos descendientes directos de los primeros peregrinos que pisaron tierra americana.