Juguetes gratis para niños necesitados

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- El New Rochelle Youth Bureau’s Youth Council, The City School District of New Rochelle, Police Association of New Rochelle, Maffei Landscape y New Rochelle Firefighters están patrocinando su campaña Annual Give A Gift, que ofrece obsequios a los niños de las familias necesitadas de New Rochelle, durante la temporada de vacaciones.

De acuerdo con el sitio web https://www.newrochelleny.com/, si una persona está interesada en patrocinar un regalo para un niño de la lista de deseos, puede comunicarse con The New Rochelle Youth Bureau al 914-654-2045, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, o enviar un correo electrónico a [email protected].

La fecha límite para entregar los obsequios es el 5 de diciembre.

Pueden dejarlos en la Youth Bureau Office, en 515 North Avenue, New Rochelle.