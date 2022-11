Dan último adiós a bombero que perdió la vida en accidente

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El bombero hispano de New Haven, de 27 años, que murió en un accidente en la autopista I-91 a principios de este mes, mientras estaba fuera de servicio, recibió su último adiós esta semana cuando se realizó su funeral el martes pasado.

El socorrista Thomas Mieles se unió al Departamento de Bomberos de New Haven en enero de 2022 y sirvió en el vecindario donde creció y vivió como miembro de la Engine 10 en la Estación de Bomberos de Lombard, en el área de Fair Haven.

“Este es un día triste y solemne para la ciudad de New Haven y el Departamento de Bomberos de New Haven. El bombero Mieles era de New Haven y acababa de comenzar el trabajo de sus sueños y una carrera prometedora como bombero, sirviendo a la comunidad en la que vivía y amaba”, dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker, en un comunicado.

“La Ciudad de New Haven continúa extendiendo sus más profundas condolencias a la familia Mieles y llora con ellos durante este tiempo de luto y pérdida, y agradecemos al bombero Mieles por su servicio como uno de los más valientes de New Haven”, agregó el funcionario.

El funeral se llevó a cabo en la iglesia Saint Francis en la Ferry Street en New Haven.

Mieles descansará en el cementerio All Saints en North Haven.

De acuerdo con el reporte policial, antes del incidente, Mieles había golpeado una barrera de concreto, lo que provocó que su Honda Accord 2004 quedara inutilizado en el carril izquierdo hacia el norte en la I-91 cerca de la salida 8 en New Haven.

Una mujer de West Haven de 25 años y otra mujer de Southington de 47 años detuvieron sus autos justo enfrente de Mieles para ayudar, según la policía estatal.

Cuando estaban detenidos, un hombre de Middletown de 62 años conducía su Acura TLX 2018 hacia el norte en el mismo carril izquierdo y un hombre de North Haven de 32 años conducía su Chevrolet Equinox 2015 cerca en el carril central izquierdo.

El Acura golpeó el vehículo de Mieles, empujando su Honda contra la parte trasera del Ford Taurus 2013 de la mujer de West Haven, según el informe.

El Acura continuó hacia adelante, chocó con el lado del conductor del Chevrolet Equinox y golpeó el lado del pasajero del Chevrolet Silverado de la mujer de Southington.

Después de ser golpeado lateralmente, el Chevrolet Equinox “ingresó al carril izquierdo y golpeó a un peatón”, quien fue identificado como Mieles, según el informe.

Mieles sufrió heridas que amenazaron su vida y fue llevado al Yale New Haven Hospital, donde luego fue declarado muerto, de acuerdo con el informe de la policía estatal.

Otros tres conductores sufrieron heridas leves en el accidente.

El personal médico de emergencia llevó al hombre de Middletown y a la mujer de Southington al Yale New Haven Hospital, mientras que la mujer de West Haven fue transportada al campus de Saint Raphael de Yale, según el reporte.

Un pasajero en el Chevrolet Silverado de la mujer de Southington, un niño de 13 años, no resultó herido, dijo la policía estatal.

Las autoridades piden a cualquier persona con información, o con un video dashcam, que se comunique con la policía estatal al 203-393-4200.