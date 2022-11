Lamont planea evitar aumentos de impuestos, en su segundo mandato

- Publicidad -

HARTFORD.- Luego de una victoria de 12 puntos en las urnas, el gobernador Ned Lamont aseguró a los residentes de Connecticut que su segundo mandato se enfocaría en alentar el crecimiento económico y evitar aumentos de impuestos.

Lamont, un demócrata, habló de sus planes para un segundo mandato durante una reunión luego de su victoria sobre el republicano Bob Stefanowski.

Espero continuar el enfoque fiscalmente moderado que mostré durante la mayor parte de mi primer mandato, dijo.

“Probablemente dije 200 veces que no quiero más impuestos, no me importa que haya más contribuyentes. Espero que todos hayan recibido mi mensaje al respecto y cuando digo más contribuyentes eso significa crecimiento y oportunidad. Todo lo que haga será mirar a través de esa lente de crecimiento y oportunidad”, expresó Lamont.

A veces, durante su primer mandato, el Gobernador se enfrentó con los legisladores demócratas, que buscaban aumentar los impuestos a los residentes más ricos del Estado o eludir las barandillas fiscales en un esfuerzo por financiar las prioridades de gasto. Lamont señaló esta semana que no “cubriría” los límites de ingresos y gastos.

“Nos ayudaron a que este Estado volviera a encarrilarse cuando se trata de poner en orden nuestra casa fiscal, básicamente no vamos a gastar más de lo que podemos contar en términos de ingresos. Creo que nos ha servido muy bien y voy a pedirle a la legislatura que continúe con eso en el futuro, ya que eso nos da un claro sentido de dirección”, dijo Lamont.

El Gobernador dijo que estaba considerando una extensión de la exención fiscal de 25 centavos a la gasolina, que él y la legislatura adoptaron a principios de este año en un esfuerzo por aliviar las crecientes tasas de inflación.

La suspensión del impuesto a la gasolina expirará el 1º de diciembre a menos que los legisladores convoquen una sesión especial para extenderla.

“En este momento, creo que estamos en buena forma, pero me gustaría sentarme con la legislatura sobre cómo podemos continuar con el recorte del impuesto a la gasolina más allá del 1º de diciembre”, finalizó Lamont.

PIE DE FOTO

