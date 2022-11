Lanzan equipo de respuesta a crisis para ayudar a la policía con llamadas de salud mental

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Un nuevo equipo comunitario de respuesta a crisis llegará a New Haven para ayudar a los socorristas a manejar ciertas intervenciones no violentas.

El programa piloto, llamado Elm City COMPASS, trabajará con la policía, los bomberos y el personal médico de emergencia.

Elm City COMPASS proporcionará recursos para los residentes que experimenten crisis de salud mental, drogas, alcohol o vivienda.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, dijo que el programa se inspiró en un llamado nacional para una mejor respuesta a la crisis después del asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020.

“Como el nombre COMPASS infiere, este programa está diseñado para ayudar a asegurar que cuando llegue una llamada de emergencia al 911, la persona adecuada con las habilidades adecuadas en el momento adecuado vendrá a ayudarlo”, dijo Elicker.

Por su parte, el jefe de la policía de New Haven, Karl Jacobson, agradeció al equipo de COMPASS por llevar un nuevo recurso a la comunidad.

“Estamos entusiasmados de que la policía pueda dar otra mano, algo que no podíamos hacer antes”, comentó Jacobson.

“Nuestros dos departamentos están cortos en ese sentido y este nuevo equipo comunitario sin duda nos ayudará. Esto nos pondrá en un lugar donde podemos hacer otras cosas por las personas que necesitamos hacer”.

El equipo de respuesta incluirá un trabajador social con licencia y un especialista en recuperación de pares.

Funcionará los siete días de la semana, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde durante la fase piloto.