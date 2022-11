Estudiantes discuten impacto de nuevo curso de estudios sobre afroamericanos e hispanos

- Publicidad -

MERIDEN.- Los legisladores aprobaron una ley en 2019 que requiere que las escuelas secundarias de Connecticut ofrezcan un curso de estudios para afroamericanos y latinos, lo que convierte a Connecticut en el primer Estado de la nación en tener ese requisito.

Según el gobernador Ned Lamont, con el aumento de la población afroamericana e hispana en Connecticut, es importante proporcionar a los “estudiantes una mejor comprensión de las contribuciones de los afroamericanos, puertorriqueños y latinos a la historia, la sociedad, la economía y la economía de los Estados Unidos. y Cultura”.

El plan de estudios del curso donde se incluyen estudios sobre afroamericanos e hispanos fue desarrollado conjuntamente por el Centro de Recursos Educativos del Estado y el Departamento de Educación del Estado.

Durante el año escolar 2021-2022, los distritos tenían la opción de ofrecer el curso, pero este año académico se convirtió en un requisito para todas las escuelas de Connecticut ofrecer estudios afroamericanos, puertorriqueños y latinos.

En la Wilcox Technical High School, en Meriden, la clase se ofrece como optativa y cuenta con el asesoramiento de Ryan Fischer, un instructor de estudios sociales.

Fischer dijo que la primera mitad del año se enfoca en los estudios afroamericanos, mientras que la segunda mitad se enfoca en los estudios puertorriqueños y latinos.

“En este momento estamos aprendiendo sobre la esclavitud y leyendo una carta de alguien que fue esclavizado. Creo que a los niños les gusta mucho el curso porque muestra una perspectiva diferente a lo que siempre se ha enseñado”, dijo.

Fischer dijo que le encanta enseñar el curso porque también le permite aprender. “Ahora, para cursos futuros, puedo mostrar material nuevo. Los niños están tan involucrados en esta clase”, dijo Fisher.

¿Qué piensan los estudiantes?

Los estudiantes que están matriculados en el curso este año, dijeron que lo están disfrutando.

“Elegí este curso porque, personalmente como hispano, siento que realmente no vemos la otra perspectiva”, dijo Ashley Mendoza, estudiante de último año en Wilcox.

“Pensé que era genial ver finalmente el otro lado de la historia. Soy mexicana y hasta ahora el curso me ha enseñado mucha información nueva como la esclavitud, pero desde la perspectiva de aquellos que fueron esclavizados”, agregó la joven hispana.

Mendoza agregó que comparte con sus amigos lo que está aprendiendo y descubre que todo es nuevo para ellos.

“Este curso es una especie de descolonización de la historia que me enseñaron”, dijo la hispana.

Para Victoria Fontanez, estudiante de último año en la Wilcox Technical High School, saber de dónde viene su familia es increíblemente importante para ella.

Es por eso que está tomando la clase que le está enseñando todo sobre eso.

“Como puertorriqueña, encuentro que hay una falta de enseñanza sobre la historia de dónde vengo. Tomé este curso porque quiero saber de dónde viene mi familia”, precisó Fontanez.

Chelsea Fitzgerald, estudiante de último año en la Wilcox Technical High School, tomó el curso porque sintió que siempre aprendió el mismo material, pero nunca profundizó en los temas.

“Como persona blanca, no me enseñaron sobre esto y me interesé en aprender este tema. Realmente amo esto. El señor Fischer es un gran maestro y está tan interesado en el tema como nosotros. Todas las noches voy a casa y hablo con mis padres sobre lo que aprendí”, dijo Fitzgerald.