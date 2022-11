Anuncian donación de $10 millones para nuevo Breast Center

- Publicidad -

STAMFORD.- Stamford Health, el sistema que incluye el Hospital de Stamford, anunció esta semana un compromiso de 10 millones de dólares de la empresa matriz de OdysseyRe, suscriptor de reaseguros con sede en Stamford, para respaldar un nuevo Breast Center que, según los funcionarios, es necesario para satisfacer la creciente demanda y mejorar la salud de las pacientes.

Con la contribución de Odyssey Group Foundation, el nuevo Breast Center está programado para abrir a finales de 2024 en una sección que cubre de 8 mil a 10 mil pies cuadrados en el primer piso del Tully Health Center, reuniendo los servicios que actualmente se brindan en el segundo y cuarto piso del edificio.

La consolidación brindará una mejor experiencia a través de un mejor flujo de pacientes, una “ubicación conjunta” de especialistas y una mayor capacidad y mayor privacidad, según funcionarios de Stamford Health.

“Las mujeres de nuestra área merecen las mejores instalaciones junto con la mejor atención”, manifestó Kathleen Silard, directora ejecutiva y presidenta de Stamford Health, en una reunión en el Tully Center, que se encuentra justo al norte del centro de la Ciudad, en 32 Strawberry Hill Court.

“Ahora es el momento de hacer coincidir el nivel de atención que brindamos con los entornos hermosos e igualmente impresionantes en los que queremos brindar esa atención”, agregó Silard.

El nuevo Breast Center se centrará en imágenes y cirugía, pero también albergará espacio para oncólogos médicos y radioterapeutas del Bennett Cancer Center de Stamford Health para ver a las pacientes.

A lo largo del nuevo complejo en el Tully Center, los pacientes seguirán recibiendo tratamientos médicos y de oncología radioterápica en el Bennett Cancer Center, que está ubicado en el campus del Hospital de Stamford, en el área de West Side, mientras que las mamografías seguirán estando disponibles en sitios en otras ciudades en toda la red de Stamford Health.

Según el informe, Stamford Health ya se ubica como un proveedor de primer nivel de atención del cáncer de mama, con servicios que abarcan desde el diagnóstico inicial hasta la reconstrucción.

En el año fiscal 2022, Stamford Health realizó más de 28 mil mamografías en las instalaciones de Stamford, Darien, Norwalk, Wilton y Greenwich.

Además, entregó alrededor de 4 mil 300 tratamientos para el cáncer de mama.

Entre sus honores, el Breast Center fue la primera instalación de este tipo en obtener la acreditación, en 2009, del American College of Surgeons’ National Accreditation Program for Breast Centers.

“Este obsequio marcará una diferencia significativa para los pacientes que atendemos”, comentó la doctora Mia Kazanjian, codirectora del Breast Center y directora de imaginología de la mujer.

“Estamos inmediatamente después de la pandemia de COVID-19, y es un momento muy importante para la divulgación, dado que muchas mujeres, por muchas razones, no se realizaron mamografías de detección periódicas durante la pandemia. La clave para combatir el cáncer de mama es el diagnóstico temprano, y la clave para el diagnóstico temprano es la mamografía de detección”, agregó Kazanjian.

Odyssey Group, que tiene casi 300 empleados en Stamford, es un donante de Stamford Health desde hace mucho tiempo. En 2011, prometió 10 millones de dólares para respaldar un nuevo departamento de emergencias, que se inauguró en 2016 como parte de la inauguración ese año del nuevo Hospital de Stamford. En 2008, Odyssey donó 2 millones de dólares para la adquisición del sistema quirúrgico “Da Vinci”.

“Es un honor estar aquí. El Hospital de Stamford es un faro en esta comunidad. “No puedo expresar lo orgullosos que estamos de estar afiliados a esta destacada institución”, dijo el director ejecutivo y presidente de Odyssey Group, Brian Young, en la reunión, vistiendo una camiseta rosa en reconocimiento al color que representa la concienciación sobre el cáncer de mama.

La donación de la Odyssey Group Foundation forma parte de la Stamford Health’s Campaign for Women and Babies.

Habiendo recaudado un poco más de 33 millones de dólares de su objetivo de aproximadamente 40 millones, la campaña apoya otros proyectos, incluida la modernización del Whittingham Pavilion en el campus del Bennett Medical Center de Stamford Health, así como la expansión de otros servicios y programas en todo el sistema de Stamford Health.

En total, más de 3 mil 700 personas trabajan para Stamford Health, que se ubica como el empleador más grande de Stamford.