Algunos distritos escolares comienzan a cobrar nuevamente por almuerzos

NEW HAVEN.- Los fondos estatales para ayudar a los distritos a volver a cobrar por las comidas escolares están comenzando a agotarse

Por primera vez en más de dos años, algunos padres de Connecticut tendrán que empezar a pagar para que sus hijos coman en la escuela.

Los fondos estatales que permitieron que las escuelas continuaran ofreciendo comidas sin costo para los estudiantes ahora, como se esperaba, comienzan a agotarse.

“Hay niños que van a pasar hambre y hay familias que no van a poder alimentar a sus hijos y no hay nada más importante que eso”, manifestó Jennifer Bove, directora de Servicios de Alimentos de las escuelas públicas de East Hampton.

El distrito escolar de East Hampton comenzará a cobrar a los estudiantes por las comidas escolares el 1º de diciembre.

Bove dijo que las comidas sin costo han sido increíbles para las escuelas de East Hampton, aumentando considerablemente el número de participantes.

“Realmente llega a los niños que más lo necesitan y ahora ver que desaparece es desgarrador”, dijo la directiva.

Durante el comienzo de la pandemia, se ofrecieron comidas escolares gratuitas en todo el país. Cuando expiraron las exenciones federales que permitían almuerzos escolares gratuitos universales, Connecticut asignó 30 millones de dólares para ayudar a las escuelas con la transición.

El Estado no tiene planes de asignar fondos adicionales para extender la iniciativa más allá de los 30 millones de dólares, según un vocero.

A medida que los fondos estatales comiencen a agotarse, no todos los distritos se verán afectados.

Algunos distritos, incluidos Hartford y New Haven, califican para la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP).

La CEP requiere que los distritos ofrezcan desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes.

En los distritos que no califican para la CEP, como East Hampton, las familias pueden solicitar individualmente comidas gratis o a precio reducido según sus ingresos.

“Sólo se tienen en cuenta los ingresos actuales y lo que se gana, no se tienen en cuenta las deudas. Así que todas esas familias que quizás perdieron un trabajo durante la pandemia y que todavía están luchando para salir de eso no califican porque actualmente tienen un trabajo, pero eso no significa que puedan permitirse alimentar a sus hijos”, precisó Bove.

Bove estima que aproximadamente 300 estudiantes en East Hampton necesitan comidas escolares gratuitas, pero no califican según las pautas federales.

En Stonington, los fondos estatales permitieron que las escuelas públicas ofrecieran comidas gratis durante septiembre y octubre.

El distrito comenzó a cobrar por las comidas nuevamente el 1º de noviembre.

“Nuestra mayor preocupación es la disminución de la participación de los estudiantes en el programa de comidas escolares, y el impacto que tiene la interrupción de las comidas gratuitas universales en los hogares de nuestro distrito que no califican para los beneficios de comidas gratis o a precio reducido”, expresó Stephanie Deason, directora de servicios de alimentos de Stonington.

El Departamento de Educación del estado de Connecticut alentó a cada distrito a comunicarse con las familias sobre cuándo se agotarán los fondos en su distrito. El Departamento también alentó a las familias a solicitar otros programas de nutrición como SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

El requisito de elegibilidad para SNAP en Connecticut se ajustó recientemente del 185% del nivel federal de pobreza al 200%.

“Realmente estamos impulsando eso. Las familias que no calificaron para el SNAP antes pueden calificar ahora. Si califican para SNAP, pueden recibir comidas gratis o a precio reducido automáticamente”, finalizó Bove.