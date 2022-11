Recurso gratis en línea para acceder a servicios para adultos mayores y discapacitados

- Publicidad -

STAMFORD.- El programa MyPlaceCT, disponible en la web www.myplacect.org, fue creado por el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut para ayudar a las personas a comprender cómo acceder a los servicios y apoyos de atención a largo plazo.

Incluye un sitio web y un centro de llamadas, así como oportunidades profesionales para los cuidadores.

Las personas pueden encontrar información sobre sus necesidades y muestra cómo pueden pagar la atención y también enumera las opciones de vivienda, seguro de atención a largo plazo y transporte.

Como hogar virtual de No Wrong Door (NWD), la web www.MyPlaceCT.org refleja la filosofía de que cada persona es única, con necesidades individuales, en su propio camino para buscar servicios y apoyos a largo plazo.

Independientemente de dónde comience una persona, los socios y proveedores pueden ayudar a las personas a utilizar MyPlaceCT para comprender y acceder mejor a sus opciones y respaldar su toma de decisiones.

Cómo My Place CT puede Ayudar:

* Puede determinar qué tipo de servicios puede necesitar una persona y/o cuidador con actividades de la vida diaria para ellos mismos o para un ser querido

Pueden visitar el sitio web www.myplacect.org para obtener recursos y una lista de agencias que pueden ayudar con el proceso de evaluación.

* Hay disponibles servicios y programas para ayudar con apoyos en el hogar o en la comunidad. Las personas pueden informarse sobre cómo encontrar comida, cuidado diurno para adultos, cuidado de relevo, seguridad en el hogar, servicios de tecnología de asistencia y mucho más. Además, agencias y centros que pueden ayudar a localizar apoyos de atención a largo plazo, hay disponible un directorio de proveedores de servicios, ayuda para entrevistar y contratar a un cuidador, con un kit de herramientas de guía de contratación de apoyos autodirigidos disponible.

* Opciones de asistencia financiera disponibles para pagar la atención y el apoyo, como programas de Medicaid de Connecticut, opciones de autofinanciamiento y asistencia con los gastos de vivienda

* Localización de recursos de vivienda y transporte. Las personas pueden encontrar un lugar para vivir, recursos de vivienda para adultos mayores, vivienda para personas con discapacidad, modificaciones en el hogar, opciones de transporte, opciones de carrera y capacitación en el cuidado de la salud, entrenamiento y educación, descripciones de puestos de atención médica y consejos y enlaces para la búsqueda de empleo.

El programa MyPlaceCT.org, en colaboración con las agencias estatales asociadas 2-1-1/United Way of Connecticut y My Place CT Partners, hace parte de una iniciativa del Plan Estratégico de Connecticut para reequilibrar los servicios y apoyos a largo plazo y está alineado con iniciativas para abordar los determinantes sociales de la salud.

Los fondos son proporcionados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

También hay una opción a continuación para chatear en vivo con un agente de United Way 211.