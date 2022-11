CT envía $32.5 millones en asistencia alimentaria a familias calificadas

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Menos personas pasarán hambre en Connecticut ya que está en camino un beneficio único programado de 391 dólares por niño elegible.

En asociación con el Departamento de Educación de Connecticut, el Departamento de Servicios Sociales del Estado distribuirá 32.5 millones de dólares en beneficios especiales de asistencia alimentaria esta semana.

Esta asistencia ayudará a los escolares que están inscritos en el programa de comidas gratis o a precio reducido, pero que no reciben el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), la Temporary Family Assistance (TFA), o Medicaid (HUSKY A).

Esta acción beneficiará a más de 65 mil 770 niños y sus familias.

Por separado, 17 mil 500 niños escolares que califican para la distribución de la Electronic Benefits Transfer (EBT) y que aún no han recibido las Pandemic EBT, recibirán su distribución junto con las tarjetas de su hogar tan pronto como el 17 de noviembre.

El Departamento de Servicios Sociales ha alineado el depósito de los beneficios de alimentos en las cuentas de EBT antes de las 5:00 de la tarde los lunes.

Los beneficios se pueden usar en cualquier minorista que acepte pagos de SNAP y EBT, y los afiliados pueden duplicar el valor de las Pandemic EBT u otros beneficios de SNAP comprando en los mercados de agricultores que participan en CT Fresh Match.

Los afiliados también pueden comprar en línea con los minoristas participantes, incluidos Acme, Aldi y Price Chopper/Market 32 ​​a través de Instacart, Amazon, BJ’s Wholesale Clubs, Big Y, Food Bazaar, Geissler’s Supermarkets, PriceRite, Sam’s Club Scan & Go, ShopRite, Stop and Shop Target, Walmart y Whole Foods.

Es probable que haya más ayuda en camino. Se espera que a principios de diciembre llegue una distribución adicional para aproximadamente 54 mil niños del hogar beneficiado del SNAP, menores de seis años que no están inscritos en la escuela.