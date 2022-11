Aaron Carter puso su casa a la venda días antes de su muerte

- Publicidad -

Mientras la policía de California continúa investigando las causas de la muerte de Aaron Carter, según el site TMZ, el difunto artista había puesto su casa a la venta para comenzar un «nuevo capítulo» antes de su trágica muerte a los 34 años el sábado 5 de noviembre.

La ex estrella infantil puso la casa a la venta el 29 de octubre por US$ 829 mil para luego disminuir su precio a US$ 799 mil, una semana antes de su muerte.

Publicando en las redes sociales, Carter compartió fotos de la casa y explicó cómo esperaba vender la propiedad y hacer una «hermosa nueva vida para su familia»:

Tuiteó junto a las fotos: «Vendo mi segunda casa. Los bienes raíces han sido muy buenos para mí. Listo para un nuevo capítulo en mi tercera casa, en la que tengo la intención de quedarme para darle a mi familia una vida hermosa», dijo.

Y agregó: «Este año ha sido súper duro, pero he aprendido mucho. Gracias por el apoyo de todos».

Aaron estaba separado de su exprometida, la modelo Melanie Martin, madre de su bebé de 11 meses.