Amplían asistencia para beneficiarios de Medicare elegibles por ingresos

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- La gobernadora Kathy Hochul anunció que más neoyorquinos serán elegibles para asistencia financiera adicional en el 2023 a través del Medicare Savings Program, recientemente ampliado.

Adoptado a través del presupuesto estatal del año fiscal 2023, los límites de elegibilidad de ingresos aumentados ayudarán a los adultos mayores y las personas con discapacidades a pagar los costos de atención médica, lo que se estima que les ahorrará un promedio de 7 mil dólares al año.

“Tenemos la obligación de ayudar a los adultos mayores y las personas con discapacidades a envejecer con dignidad dentro de su comunidad”, manifestó la gobernadora Hochul.

“Al ampliar la elegibilidad para el Medicare Savings Program, podemos garantizar que una mayor cantidad de estos neoyorquinos no sufran la carga del costo de la atención médica. Animo a todos los beneficiarios elegibles a solicitar este programa para que puedan ahorrar dinero y mejorar su cobertura de atención médica.”

A partir de enero, los límites de elegibilidad de ingresos mensuales para el Medicare Savings Program aumentarán a un estimado de 2 mil 107 dólares para una persona y 2 mil 839 para una pareja, según el nivel federal de pobreza del 2022.

Los neoyorquinos pueden solicitar este programa durante todo el año y durante la inscripción abierta, que comenzó a principios de este mes y continúa hasta el 7 de diciembre.

La asistencia ampliada entrará en vigencia en el 2023, pero todos los beneficiarios deben verificar si son elegibles según las nuevas pautas.

Los límites de ingresos oficiales se actualizarán después de que el nuevo nivel federal de pobreza entre en vigencia el próximo año.

Las estimaciones indican que estos beneficios podrían ahorrarles a los afiliados un promedio de más de 7 mil dólares al año, según el costo de la prima mensual y el valor del beneficio Extra Help, el programa federal de subsidio de medicamentos recetados de la Parte D.

El Medicare Savings Program ayuda a los adultos mayores y a las personas con discapacidades que viven con ingresos limitados mediante el pago de sus primas de la “Parte B” de Medicare (alrededor de 170 dólares por mes este año y 165 por mes a partir del 2023) y los inscribe automáticamente en Extra Help.

Esta asistencia financiera puede ser un salvavidas para los afiliados, permitiéndoles mantener su cobertura de Medicare, acceder a la atención necesaria y pagar otras necesidades como alimentos y alquiler.

También hay ayuda disponible en todos los condados a través del Health Insurance Information, Counseling and Assistance Program, que es administrado por la New York State Office for the Aging.

Este programa ofrece asesoría gratuita y objetiva para los beneficiarios de Medicare que necesitan asistencia para solicitar el Medicare Assistance Program o cualquier otra pregunta relacionada con Medicare, ahora que el período federal de inscripción abierta del programa está en vigor.

Se puede contactar a un consejero local llamando a la línea de ayuda estatal al 1-800-701-0501.

La información sobre cómo solicitar este programa también se puede encontrar en línea en https://aging.ny.gov/programs/medicare-and-health-insurance.