Fondos para aumentar empleo competitivo para personas con discapacidades

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que la Bureau of Rehabilitation Services, una división del Connecticut Department of Aging and Disability Services, recibió una subvención de 13.9 millones de dólares de la U.S. Department of Education’s Rehabilitation Services Administration.

Los fondos fueron recibidos a través de su Subminimum Wage to Competitive Integrated Employment, que está diseñado para disminuir el uso de salarios inferiores al mínimo y aumentar el acceso al empleo integrado competitivo para personas con discapacidades.

La subvención, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027, comenzará con un año dedicado a la planificación cuidadosa por parte de la agencia estatal y sus socios para recopilar aportes importantes de las partes interesadas, y construir un modelo de vías accesibles y respaldadas que conduzcan a oportunidades de empleo integradas competitivas sostenibles para las personas con discapacidades.

Los años restantes de la subvención implicarán la implementación completa de este modelo y la evaluación de su efectividad. Connecticut recibió la máxima subvención posible.

Durante la duración de la subvención, el Department of Aging and Disability Services llegará a una población objetivo compuesta por aquellos que actualmente trabajan en un empleo con salario inferior al mínimo, aquellos que trabajaron recientemente en él y aquellos que están considerando trabajar en él.

Se espera que la gran mayoría de esta población incluya personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

La Bureau of Rehabilitation Services colabora estrechamente con el Departamento de Servicios de Desarrollo de Connecticut en esta iniciativa.

“Esta subvención brinda a Connecticut un recurso significativo que nos permite desarrollar oportunidades innovadoras de capacitación profesional para jóvenes y adultos con discapacidades, para que puedan asegurar trabajos bien remunerados y obtener carreras en empleo integrado competitivo”, declaró Lamont.

“Esto se alineará estrechamente con nuestra iniciativa de capacitación en habilidades laborales CareerConneCT, recientemente lanzada, que se lanzará en noviembre, que brinda a los residentes de nuestro Estado capacitación y actualización en muchas áreas enfocadas en la industria y las adapta a las oportunidades laborales disponibles. Todos los trabajadores, incluidos los que tienen discapacidades, merecen que se les pague de manera justa por su trabajo y merecen la oportunidad de crear una seguridad económica que les permita vivir de forma independiente y prosperar en sus comunidades”, agregó el Gobernador.

Esta subvención federal servirá como un gran impulso para los servicios de empleo para los muchos residentes de Connecticut que ya están siendo proporcionados por el Departamento de Servicios de Desarrollo de Connecticut y el Connecticut Department of Aging and Disability Services.