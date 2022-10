Padres hispanos piden mejores oportunidades para niños en escuelas, en mesa redonda

- Publicidad -

STAMFORD.- Ken Goldberg fue uno de los padres de las escuelas públicas de Stamford que se pronunció fuertemente en contra de una propuesta a principios de este año para cambiar el horario de cursos de la escuela secundaria.

Hubo protestas, discusiones acaloradas en las redes sociales y votos de censura a la superintendente Tamu Lucero.

Goldberg creó una petición en la web Change.org que obtuvo casi 600 firmas en oposición.

Pero de la discordia puede surgir un discurso civilizado, dijo Goldberg.

El resultado fue la mesa redonda del lunes pasado por la noche en la Biblioteca Ferguson, organizada principalmente por los padres.

Es el primero de lo que Goldberg dice que será una serie de foros que ofrecerán a los padres un lugar para aprender sobre políticas educativas y hablar sobre sus expectativas sobre cómo y qué aprenden sus hijos en la escuela.

El objetivo es involucrar también a los maestros, dijo Goldberg, padre de un estudiante de último año de secundaria en la Academy of Information Technology & Engineering (AITE) de Stamford.

“No planeamos la mesa redonda con la intención de señalar con el dedo al liderazgo educativo después de la controversia sobre la programación”, dijo Goldberg, un abogado fiscal.

“El propósito no, es decir, ‘ok, aquí está el modelo de cómo debe proceder la Junta de Educación de Stamford’. Nuestro propósito es mostrar un discurso respetuoso. Creo que ahora tenemos que escuchar a los maestros de Stamford, porque muchos se han sentido frustrados por el proceso y tienen miedo de hablar. Espero que las mesas redondas permitan un diálogo más constructivo”, agregó.

Padres hispanos piden mejores oportunidades para sus hijos en escuelas

A pesar de la diversidad ideológica del panel, la mesa redonda fue interrumpida por un grupo de residentes hispanos que vestían camisetas que decían “48 por ciento”, que es el porcentaje de la población estudiantil de Stamford que es hispana.

Los padres hispanos pidieron mejores oportunidades para los niños en las escuelas de Stamford y, sobre todo, una mayor representatividad en las juntas escolares.

Los hispanos pidieron más programas en español en las escuelas.

Los manifestantes dijeron que el panel de la mesa redonda, con miembros que eran afroamericanos y blancos, no tenía hispanos, y la discusión no se tradujo al español.

Goldberg dijo que no fue posible hacer una traducción en vivo de la discusión, que fue en parte en persona y en parte por Zoom, pero Lucero se ofreció a poner una versión traducida en línea.

Los críticos han dicho que Goldberg, un republicano, busca promover una agenda política. Goldberg rechazó en un artículo de opinión que escribió para el CT Examiner que el liderazgo de las escuelas públicas de Stamford, con algunas excepciones, no respondió a las invitaciones para asistir a la mesa redonda.

Al menos un miembro de la Junta de Educación y dos representantes de la Ciudad fueron vistos en el evento. Otros pueden haberlo visto en Zoom.

La necesidad de diálogo es clara, dijo Goldberg.

El distrito, por ejemplo, ha implementado una forma diferente de calificar en un programa piloto en la Westhill High School con aportes limitados de los padres, dijo.

El programa piloto se basa en un libro llamado Grading for Equity, escrito por Joe Feldman, quien participó en la mesa redonda del lunes pasado.

“Queríamos que fuera ideológicamente diversa. Queríamos contar con expertos reconocidos de fuera de la comunidad junto con educadores locales, y eso es lo que hicimos”, explicó Goldberg.

Los panelistas fueron:

* Feldman, ex maestro, director y administrador escolar, y fundador y director ejecutivo de Crescendo Education Group. El libro de Feldman, Grading for Equity, abordó la calificación inconsistente, por qué no es justo para los estudiantes y por qué es difícil cambiar para los educadores.

* Tom Guskey, un líder reconocido a nivel nacional en evaluación de estudiantes y autor de 25 libros, incluido “Lo que sabemos sobre la calificación”. Guskey comenzó su carrera como maestro y administrador en las escuelas públicas de Chicago y fue director del Center for the Improvement of Teaching and Learning, un centro de investigación nacional. Es profesor emérito en la Facultad de Educación de la Universidad de Kentucky.

* Bob King, ex presidente de la Junta de Educación de Stamford, veterano del ejército de los EE. UU., ejecutivo retirado de IBM y miembro de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

* Drew Denbaum, profesor de inglés en la Westhill High School y la Housatonic Community College, y finalista de Profesor del Año 2022 de las escuelas públicas de Stamford.

* Dana Stangel-Plowe, directora general de educación de la Foundation Against Intolerance and Racism, una red no partidista de educadores que trabajan para promover la equidad, la comprensión y la humanidad en la educación.

Otro panelista, Ian Rowe, fundador y director ejecutivo de Vertex Partnership Academies en Pelham, Nueva York, no pudo asistir debido a la repentina muerte de su madre, comentó Goldberg.