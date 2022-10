Kanye West contrata abogada de Johnny Depp

- Publicidad -

Debido a sus provocaciones en las redes sociales, comentarios controvertidos y discursos antisemitas Kanye West ha perdido muchos aliados en el mundo de la moda.

Después de que Adidas señalara que están ‘revisando’ su acuerco con Ye, Balenciaga, la marca querida del rapero, afirmó que ya no trabajará con él después de las controversias.

Ahora un portavoz de Vogue le dijo a la columna «Page Six» del diario The New York Post que ni la revista ni su editora principal Anna Wintour pretenden volver a trabajar con el ex de Kim Kardashian debido a sus continuas provocaciones, incluida la controversia de la camiseta «White Lives Matter».

Y debido a ello y todo lo que están ocurriendo con sus contratos, West ha contratado la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez para cuidar de todos sus contratos y negocios.