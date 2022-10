Personas con discapacidad auditiva podrán comprar audífonos sin receta médica

- Publicidad -

STAMFORD.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) dio luz verde esta semana para que las empresas creen una nueva clase de audífonos que no requerirán un examen o una receta. Cualquiera podrá comprarlos fácilmente sin receta en las tiendas.

Los audífonos podrían llegar a los estantes a finales de octubre y podría aumentar la competencia entre empresas, lo que a su vez puede reducir los costos de los dispositivos.

Esto quiere decir que no hace falta tener receta médica o someterse a evaluaciones específicas para adquirirlos. Están disponibles, con aval de seguridad y efectividad, sin mayores restricciones en Internet y tiendas.

Esta nueva norma se aplica a los productos destinados a las personas mayores de 18 años que creen tener una discapacidad auditiva de leve a moderada.

Los dispositivos auditivos de venta libre no serán adecuados para niños o personas con deficiencias auditivas graves, que seguirán requiriendo prescripción médica.

Según la asociación sin ánimo de lucro Hearing Loss Association of America (HLAA) esto podría incluir a las personas que tienen problemas para oír en grupo o por teléfono, que necesitan subir el volumen de la televisión más que los demás y cuyos amigos y familiares dicen que no entienden el discurso con regularidad o que piden a los demás que repitan.

Según fuentes expertas no será necesario someterse a examen médico, ni obtener una receta.

Muchos entendidos en el tema dicen que esto tiene sus desventajas por el hecho de que un profesional adapte un audífono en función de las necesidades individuales de un paciente y que el médico pueda controlar la evolución de su pérdida de audición puede resultar importante.

¿Dónde puede comprarlos y cuánto será el costo?

La cadena de farmacias Walgreens dijo que planeaba vender audífonos Lexie Lumen por 799 dólares, mientras que Walmart dijo que empezaría a vender audífonos en las tiendas y en línea a partir de 200 dólares, según Reuters.

Best Buy dijo que casi 300 de sus tiendas ofrecerán una “experiencia auditiva”, que incluirá unos 10 audífonos de venta libre y PSAP, o productos de amplificación personal del sonido.

Estos productos mejoran el sonido, pero no tienen que cumplir las normas de la FDA, a diferencia de los audífonos, que tienen que cumplir las estrictas normas de la FDA en materia de etiquetado, fabricación y seguridad, al igual que otros dispositivos médicos.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre hizo el anuncio esta mañana en una reunión anunciando que esto reducirá el precio de un par en casi 3 mil dólares brindando más espacio para beneficio a aproximadamente 30 millones de estadounidenses.