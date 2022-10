Funcionarios de salud instan a mujeres a mantenerse al día con las mamografías

- Publicidad -

HARTFORD.- Como les sucede a muchas mujeres, la tres veces sobreviviente de cáncer Katharine Chaney-Jones se retrasó en su programa de atención médica preventiva durante la pandemia.

Se encontró con noticias devastadoras cuando finalmente se hizo una mamografía.

“Tenía miedo. Finalmente la programé para esta primavera de 2022 y cuando llegué para mi mamografía de diagnóstico, descubrí que tenía cáncer nuevamente. Era mi tercera. Muy abrumador y muy devastador porque la había pospuesto y el costo de la espera jugó un papel en ello”, dijo Chaney-Jones.

La mujer, quien habló en el evento del “Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mamá” en el Jefferson Radiology de Bloomfield, se alegró de informar que una vez más estaba libre de cáncer, pero advirtió a otras mujeres que no procrastinen (posponer la programación de las citas) cuando se trata de exámenes de detección de cáncer.

“Mi mensaje para todos es que contraer cáncer no significa que tengas que morir a menos que esperes demasiado. Entonces, a cualquiera que esté escuchando mi historia hoy, los animo a que se hagan las mamografías lo más pronto posible. “Hagan lo que tengan que hacer para vivir”, dijo Chaney-Jones.

La doctora Diana James, quien es radióloga, dijo que la experiencia de Chaney-Jones fue inusual en el sentido de que la mayoría de las personas que acuden a las pruebas de detección no reciben noticias tan inquietantes.

“La mayoría de las veces su mamografía será normal. Entonces, realmente no hay razón para posponer esa prueba porque les preocupa. Solo prográmenla y en caso de que se dé una noticia inesperada les permitirá actuar a tiempo”, dijo la experta.

Jones y otros funcionarios de salud en el evento instaron a las mujeres, particularmente a las que tienen entre 50 y 74 años, a mantenerse al día con sus citas destinadas a identificar el cáncer de mama, que según ella sigue siendo el tipo de cáncer más común que se encuentra en las mujeres de Connecticut.

James también dijo que Chaney-Jones no estaba sola en posponer sus citas.

“El COVID-19 ha interrumpido nuestras vidas de muchas maneras y, lamentablemente, ahora estamos aprendiendo que otra cosa que se interrumpe es la forma en que luchamos contra el cáncer, que se realiza para las citas regulares de detección”, comentó James.

Los médicos informaron que los pacientes retrasaron las mamografías, las colonoscopias y otros procedimientos de detección.

“Los pacientes simplemente no han vuelto a sus médicos de atención primaria ni han conseguido esas citas importantes. Entonces, ¿Cuál es el resultado de eso? De hecho, descubrimos que, desafortunadamente, con el cáncer de mama en particular, los pacientes llegan ahora en una etapa posterior, lo que significa que necesitan más tratamiento, ahora tienen ganglios linfáticos afectados, necesitan quimioterapia y su tasa de curación no es tan buena. Necesitamos volver a esa detección temprana”, finalizó James.