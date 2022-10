Lanzan programa para niños de preescolar

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- La mayoría de los preescolares comienzan sus programas tradicionales para niños pequeños con una clase para niños de dos años.

A partir del 24 de octubre, JCC of Mid-Westchester (JCCMW) Nursery School presentará un nuevo programa en su ubicación de White Plains que ofrece una clase para comenzar el proceso de socialización para niños pequeños de hasta 16 meses.

Little Learners, una clase de tres días a la semana en sesiones de una hora y 45 minutos, comenzará con los padres y cuidadores acompañando al niño en una mañana de arte, música, cuentos y otras actividades apropiadas para su edad.

En algún momento de enero, pasará a ser un programa de entrega.

“No conozco ningún otro programa que haga esto. La gente suele preguntar: ¿Tienes algo más? ¿Tienes días extras? Y así es como surgió la idea de este programa”, manifestó Debbie Cohen-Bahl, directora de JCC Mid-Westchester Nursery School en White Plains, quien impartirá la clase.

Los padres no solo pedían algo más para sus hijos más pequeños, sino que la aclimatación a un salón de clases antes ayudará a los niños de dos, tres y cuatro años, comentó Cohen-Bahl.

Si bien hay muchas clases de Mommy and Me en el área, generalmente no ofrecen el horario o la estructura sólidos que se encontrarán en Little Learners, agregó la educadora.

La clase introducirá gradualmente a los niños pequeños a jugar más solos supervisados ​​por los cuidadores al principio del programa, seguidos más tarde por el maestro.

Cohen-Bahl dijo que, dado que el preescolar se trata principalmente de socializar y acostumbrar a los niños a otras personas y rutinas, Little Learners podrá introducir eso para un grupo de edad que aún no tiene la edad suficiente para asistir a un programa preescolar tradicional.

“Los niños van y exploran por su cuenta y (os adultos intervienen cuando es necesario. Pero luego tendremos tiempo de estructura adicional cuando todos nos sentemos para la hora del cuento”, indicó Cohen-Bahl.

“Realmente se trata de que los niños socialicen y se sientan cómodos yendo de un lugar a otro y haciendo la transición por su cuenta”, agregó.

Las clases se impartirán los lunes, martes y miércoles hasta la primera semana de junio. Cohen-Bahl explicó que tener tres días consecutivos de clases les permitirá a los niños adaptarse más fácilmente a una rutina.

“Para cuando los dejemos, estarán acostumbrados a venir al salón de clases, por lo que será un entorno familiar”, precisó Cohen-Bahl.

Cada clase tendrá un maestro para hasta ocho niños durante los primeros tres meses cuando los padres o cuidadores estarán allí para las clases. A medida que Little Learners haga la transición a un programa de entrega, habrá un segundo maestro para la clase. Los niños no tienen que saber ir al baño para asistir al programa.

Durante el tiempo en que se trata de un programa de entrega, se invitará a los cuidadores a regresar para los últimos 15 minutos de una sesión, comentó Cohen-Bahl.

Si hay suficientes inscripciones, entonces el preescolar abriría una segunda clase, dijo. Hasta ahora, hay muchos buenos comentarios sobre el concepto por parte del público.

La clase es de 9:30 a 11:15 de la mañana cuando las clases están en sesión.

“La gente todavía está aprendiendo sobre esto. “Creo que con las festividades (judías) acabamos de detener las cosas”.

”, dijo Cohen-Bahl.

Si bien la guardería JCCMW está ubicada dentro del Templo Israel en White Plains, el programa está abierto a padres e hijos de todas las religiones y orígenes. La ubicación principal del JCC está en Scarsdale, pero tuvo que buscar un segundo sitio porque se necesitaba más preescolar en el área, explicó Cohen-Bahl.

La guardería JCCMW en Temple Israel está ubicada en 280 Old Mamaroneck Road en White Plains.

Para obtener más información e inscribirse, pueden visitar la web https://jccmw.org/jccmw-at-white-plains/#littlelearners.