Votantes en ausencia ya pueden solicitar boleta en línea

BRIDGEPORT.- El secretario de Estado, Mark Kohler, presentó esta semana un nuevo sistema en línea que permite a los votantes solicitar electrónicamente su boleta de voto en ausencia.

Los votantes pueden visitar el sitio web de la Secretaría de Estado, en https://portal.ct.gov/SOTS, y hacer clic en el ícono del Online AB Application Portal, que luego lo lleva a una página que le pide que verifique su nombre, fecha de nacimiento, número de licencia para conducir y ciudad.

A través de ese portal puede solicitar una boleta de voto en ausencia después de verificar su información.

Después de ingresar la información en el sistema, uno o dos días después, recibirá una boleta por correo de su secretario municipal local.

La ley que habilita el nuevo método fue aprobada como parte del presupuesto de 2021.

Antes de la semana pasada, un votante tendría que descargar la solicitud en línea y enviarla por correo o completarla en persona en la oficina del secretario municipal.

Ese método todavía está disponible para los votantes y ambos métodos requieren que el secretario municipal le envíe por correo la boleta de voto en ausencia para que la llene.

Los líderes legislativos republicanos están cuestionando el momento del portal.

“Entendemos que la autoridad para crear este portal fue otorgada por la Ley Pública 21-2 en junio de 2021, y ahora, 16 meses después y solo cuatro semanas antes de las elecciones, está implementando este producto sin ninguna transparencia pública o supervisión legislativa bipartidista. y mucho menos una notificación al público sobre su existencia”, señalaron el líder republicano del Senado, Kevin Kelly, y el líder de la minoría de la Cámara, Vincent Candelora, en una carta enviada Kohler.

Un portavoz de Kohler dijo que se espera un comunicado de prensa sobre el nuevo portal para orientar mas a los votantes.

Pero los republicanos quieren un enfoque más público.

“Creemos que se justifica de inmediato una reunión con las partes interesadas legislativas en ambos lados del pasillo para explicar su plan o una audiencia pública con el Comité de Elecciones y Administración del Gobierno”, escribieron Kelly y Candelora.

“Nuestro Estado ha tenido problemas para implementar nueva tecnología”, continuaron los dos.

En los pocos días que ha estado en línea, algunos han tenido problemas para usarlo a pesar de que están ingresando la información adecuada tal como aparece en las listas de votantes y con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

“Ya estamos escuchando a personas que intentan completar una solicitud en el portal en línea y reciben mensajes de error que indican que no se pudo encontrar su información. No tendríamos estas preguntas si el sistema se hubiera desarrollado con transparencia y colaboración y no se hubiera apresurado en el último minuto sin previo aviso y mucho menos un informe de estado sobre su desarrollo”, escribieron Kelly y Candelora.

Un portavoz de Kohler dijo que es por eso que hicieron un lanzamiento suave del sistema para asegurarse de que todos los problemas potenciales se resolvieran antes del lanzamiento más público.

Pero a los republicanos todavía les preocupa que las personas que no solicitaron estas boletas terminen recibiéndolas, como sucedió recientemente en Bridgeport.

“No se nos escapa que esto también se produce inmediatamente después de que un tribunal de Connecticut ordenara una nueva primaria demócrata en Bridgeport debido a irregularidades en las boletas en ausencia, incluidos informes de votantes que recibieron boletas en ausencia que no solicitaron y sus solicitudes firmadas por alguien desconocido para a ellos. ¿Qué garantías nos puede dar de que esto no sucederá con el nuevo sistema?”, agregaron Kelly y Candelora.

El secretario de la oficina del Estado dijo que están trabajando para proteger la integridad del voto de Connecticut e implementar la nueva ley estatal que les exige poner en marcha el sistema.

El senador Will Haskell, D-Westport, fue uno de los principales defensores de la idea.

“No hace mucho tiempo, yo era un estudiante universitario que hacía todo lo posible para solicitar una boleta de voto en ausencia en Connecticut. Francamente, fue una molestia, y muchos de mis compañeros decidieron renunciar al dolor de cabeza. Esta disposición ayudará a que más jóvenes se intensifiquen y participen en el proceso democrático”, comentó Haskell tras la aprobación del proyecto de ley.