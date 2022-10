UConn Health contratará a ex encarcelados

- Publicidad -

HARTFORD.- UConn Health ocupará el 5% de los puestos de nivel de entrada con personas previamente encarceladas en los próximos tres años, en el marco de la One Million Jobs Campaign de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Connecticut, una organización de derechos civiles.

“Si usted es residente de Connecticut y ha estado encarcelado anteriormente, y ha tenido problemas para encontrar, solicitar o asegurar un trabajo, estamos aquí para informarle sobre la iniciativa #WeGotThatWork”, manifestó Scot Esdaile, presidente de NAACP de Connecticut.

“Nos asociamos con excelentes lugares de trabajo como UConn Health para trabajar en más de 10 mil puestos para los próximos 3 a 5 años para personas que estuvieron encarceladas en todo el estado de Connecticut”, dijo Esdaile.

Según la iniciativa, UConn Health colocará a las personas en trabajos de oficina, mantenimiento de edificios y terrenos e inspección de estacionamientos, de acuerdo con Bruce Liang, director ejecutivo interino de UConn Health y decano de la facultad de medicina de la Universidad de Connecticut (UConn).

“Nuestro objetivo no es solo contratar, sino también capacitar en habilidades, para ayudar en la preparación para entrevistas de trabajo y oportunidades de pasantías”, precisó Liang.

“Básicamente, lo que queremos es crear un camino para estas personas anteriormente encarceladas y que sean productivos para sus familias y para nuestro Estado”, dijo Liang que espera que UConn Health capacite a “unos cientos” de personas.

Yale New Haven-Hospital también forma parte del programa y tiene 45 puestos vacantes en la lista.