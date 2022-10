Mamografías gratuitas durante Mes de Concientización Sobre el Cáncer de Mama

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- Si una mujer no tiene seguro médico, tiene seguro insuficiente o no tiene documentos, aún puede obtener un examen de mama gratuito para la prevención y detección temprana.

En reconocimiento al Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Ciudad anunció que el Montefiore New Rochelle Hospital ofrecerá exámenes de seno gratuitos este mes para las mujeres sin seguro, con seguro insuficiente e indocumentadas.

Los eventos de detección de senos se llevarán a cabo el sábado 8 de octubre y el sábado 22 de octubre, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el Montefiore New Rochelle Breast Center, ubicado en 23 Washington Avenue, Building #31, New Rochelle.

El Montefiore New Rochelle Breast Center enfatizó que abre sus puertas a todas las personas que necesitan un examen, independientemente del estado del seguro o la documentación.

Los exámenes de los senos se pueden hacer para mujeres de 18 años de edad y mayores.

Las mamografías se pueden realizar para las mujeres de 40 años de edad y mayores.

Los copagos se aplicarán solo a aquellos con seguro médico.

Los exámenes gratuitos son para todas las mujeres sin seguro, con seguro insuficiente e indocumentadas, subrayó el Montefiore New Rochelle Breast Center.

Los promotores recomiendan registrarse, ya que habrá un número limitado de citas sin cita previa disponibles.

Para registrarse, pueden llamar al 914-365-4618, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Según los promotores, se distribuirán bolsas de obsequios, junto con educación e información sobre la salud de la mujer.