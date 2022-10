Ordenan a propietario de panadería pagar casi $1 millón en salarios atrasados ​​y daños a 74 empleados

- Publicidad -

DANBURY.- Un tribunal federal ordenó al propietario de varias panaderías en Connecticut y Nueva York a pagar casi un millón de dólares en salarios atrasados ​​y daños a 74 empleados, por violar las leyes laborales de los Estados Unidos.

Una investigación, realizada por la US Department of Labor’s Wage and Hour Division, descubrió que Pedro Coelho violó deliberadamente la Fair Labor Standards Act al pagar a los panaderos y al personal de mostrador tiempo completo en lugar de tiempo y medio, a pesar de que trabajaban más de 40 horas a la semana.

Coelho opera Padaminas NY Bakery en el condado de Fairfield, que tiene dos ubicaciones en Danbury, y Padaminas Brazilian Bakery en el condado de Westchester, ubicada en Mount Vernon.

Las empresas tampoco mantuvieron registros adecuados de las horas de trabajo de los empleados y la compensación pagada, de acuerdo con el Departamento de Trabajo.

La orden de consentimiento, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Uniodos en Connecticut, requiere que Coelho y su negocio paguen 952 mil 433 dólares en salarios atrasados ​​y daños y perjuicios a los empleados.

Los empleadores también deben pagar 41 mil 568 dólares en multas civiles al Departamento de Trabajo.

“Esta es una recuperación significativa de salarios atrasados ​​y daños liquidados para los trabajadores de bajos salarios en Connecticut y Nueva York, que se vieron privados de los salarios ganados con tanto esfuerzo que legítimamente ganaron y que sus familias necesitan para llegar a fin de mes”, expresó el director de distrito de la Wage and Hour Division del Departamento de Trabajo, Donald Epifano.

“Dichas violaciones se pueden evitar si los empleadores se toman el tiempo para conocer y comprender sus responsabilidades en virtud de la Fair Labor Standards Act. La Wage and Hour Division está disponible para responder preguntas y abordar inquietudes y no tolerará intentos de eludir las leyes laborales federales”, señaló Epifano.

La orden prohíbe a Coelho violar las leyes federales de horas extras y los requisitos de mantenimiento de registros, y le exige que coopere con investigaciones futuras y proporcione información y documentos relevantes.

También le prohíbe pedirles a los empleados que “devuelvan” los salarios o daños y perjuicios.

La Wage and Hour Division realizó más de 4 mil 200 investigaciones en la industria de servicios de alimentos en los años fiscales 2021, de acuerdo con la agencia.

Eso resultó en 34.7 millones de dólares recuperados para 29 mil 209 trabajadores.