Connecticut Blood Center solicita donaciones para apoyar a afectados por el huracán Ian

MIDDLETOWN.- Connecticut Blood Center hizo un llamado a las personas de Connecticut para que donen sangre, mientras los esfuerzos de recuperación continúan ayudando a las áreas de Florida y el sureste afectadas por el huracán Ian.

Los funcionarios del centro de sangre dijeron que las donaciones son esenciales para mantener un suministro estable de sangre y plaquetas en las regiones afectadas, lo que puede ayudar a salvar vidas y garantizar que se sigan satisfaciendo las necesidades de los pacientes durante este momento difícil.

“Mientras ocurre el huracán, la demanda de hospitales locales en Florida puede seguir siendo alta o podría ser incluso mayor de lo que era debido a los traumas que están ocurriendo por el huracán”, expresó el portavoz del Connecticut Blood Center, Jonathan De Casanova.

El Connecticut Blood Center es miembro de la familia New York Blood Center Enterprises, que ya ha enviado sangre a la región. Sin embargo, se necesitan más donaciones para estar listos para brindar más apoyo a quienes se encuentran en las áreas afectadas por la tormenta, indicó De Casanova.

La sangre es perecedera y, de acuerdo con la Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), las organizaciones de recolección de sangre en todo el país en promedio solo tenían suministro de sangre para 1 ó 2 días antes de la tormenta, incluido el Connecticut Blood Center.

“Somos un centro de sangre donde tratamos de asegurarnos de tener un suministro adecuado de sangre para abastecer a nuestros hospitales de Connecticut, pero al mismo tiempo, queremos seguir para poder responder a la llamada de Florida”, indicó De Casanova.

Es probable que las interrupciones anticipadas en la recolección de sangre y los desafíos de transporte en Florida y el sureste durante los próximos días exacerben los inventarios que ya son bajos, particularmente en las áreas afectadas, comentó el portavoz.

“Estamos viendo muchos efectos devastadores que están ocurriendo actualmente por el huracán, por lo que la pérdida del suministro de sangre local allí y las recolecciones en Florida son una tragedia. Pensamos en todas las campañas de donación de sangre que se están cancelando en ese estado, y ahora están confiando en otras regiones del país para remediar la situación y queremos ayudar”, precisó De Casanova.

Para programar una cita y donar sangre, pueden llamar al 800-283-8385 o visitar la web https://ctblood.org.