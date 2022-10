Maestros y departamentos de educación estatales luchan por nueva guía de aprendizaje remoto

- Publicidad -

HARTFORD.- El Departamento de Educación del Estado publicó una nueva guía, el martes pasado, sobre el aprendizaje remoto y la instrucción dual para el Estado, pero los maestros de Connecticut no están contentos.

Los educadores locales hablaron frente al Capitolio, el miércoles pasado, en oposición a esta guía, uno de los cuales la calificó como “no basada en la realidad”.

Los maestros dijeron que esta nueva guía abre la puerta para recuperar la instrucción dual, pero el Estado argumenta que les está dando a los estudiantes más opciones.

“Dar permiso a las personas para hacer lo incorrecto sigue siendo lo incorrecto”, señaló Kate Dias, presidenta de la Asociación de Educación de Connecticut (CEA).

“Tuve el privilegio de enseñar a nuestros estudiantes durante la pandemia. Ninguna de las personas que escribieron esta guía tuvo tales experiencias”, agregó la educadora.

El Estado dijo que esta guía aclara los parámetros del aprendizaje remoto, luego de una nueva ley que prohíbe la instrucción dual en las aulas de Connecticut.

“Creemos que todos los niños tienen un derecho equitativo a las mismas oportunidades educativas y esto les brinda a esos niños en esas circunstancias limitadas, poder cumplir sus deseos de acceder al plan de estudios educativo al que de otro modo no podrían tener acceso”, respondió Michael McKeon, director de Asuntos Legales y Gubernamentales del Departamento de Educación del estado de Connecticut (CSDE).

La CEA no estuvo de acuerdo y sus miembros dijeron que esta nueva guía no es equitativa y en realidad pone en peligro la educación de los estudiantes más vulnerables.

“Cuando divide su atención entre en persona y en línea, esos estudiantes en línea no tienen la oportunidad de participar de esa manera. Eso no satisface ningún término de equidad, eso no crea un entorno que cruce fronteras y genere inclusión. Establece un patrón claro de los que tienen y los que no tienen”, comentó Dias.

El Estado califica de “falsa narrativa” la afirmación de que esta orientación abre la puerta a la vuelta de los modelos de doble instrucción.

McKeon respondió que “la guía no hace eso en absoluto. De hecho, la guía reitera el hecho de que, según el estatuto estatal, la prohibición de instrucción dual está vigente con respecto a los programas de aprendizaje remoto que los distritos podrían establecer”.

Una cosa en la que ambas partes están de acuerdo es que el aprendizaje en persona es óptimo.

La CEA dijo que han estado en contacto con el Departamento de Educación.

El Departamento dijo que esperan encontrar un terreno común para avanzar, pero por ahora, la CEA dijo que no estarán satisfechos hasta que se rescinda esta guía.