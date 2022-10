Bibliotecaria tiene como propósito empoderar a mujeres hispanas

- Publicidad -

HARTFORD.- Graciela Rivera, gerente de sucursal de la biblioteca de Hartford Park Street en Lyric, se dedica a crear programas que ayuden a la comunidad latina.

“Creo que tengo mucha suerte de ser latina”, dijo la gerente de la sucursal de la biblioteca de Hartford Park Street, Graciela Rivera.

Rivera se dedica a ayudar a la comunidad latina en el vecindario en el que creció.

“Me mudé aquí mismo a este vecindario de Frog Hollow y crecimos en la Affleck Street”, dijo Rivera.

Nativa de Nueva York, viajó de niña antes de llegar a Connecticut. A las cuatro semanas, la madre de Rivera la envió a ella a la República Dominicana, donde su abuela la cuidó.

“Mi madre no podía cuidarme en ese momento, ya que era una recién llegada a los Estados Unidos, radicaba en Nueva York y no tenía apoyo familiar aquí. Ella dijo que la mejor persona que puede cuidarme era mi abuela y por eso me envio a Republica Dominicana”, comentó Rivera.

En 1999, la familia de Rivera llegó a Connecticut con la esperanza de un futuro mejor. Cuando era adolescente, Rivera pasaba mucho tiempo en la biblioteca local, pero nunca pensó que su carrera la traería de vuelta.

“Tuve algunos mentores increíbles cuando era niña, y uno de ellos siempre me decía: ‘algún día serás bibliotecaria’”, comentó Rivera.

Actualmente, es la gerente de la sucursal de la biblioteca de Hartford Park Street en Lyric. En su función, su objetivo es ofrecer recursos que ayuden a la comunidad hispana.

Rivera supervisa un programa en asociación con “Arte Popular” que brinda a las mujeres de la comunidad la oportunidad de explorar el espíritu empresarial. Se llama “Mujeres Emprendedoras”.

“El objetivo principal es empoderar a las mujeres latinas del barrio para que vengan a hacer talleres, enseñar a la comunidad algunas de las habilidades artesanales que tienen y que han aprendido de su país”, relató Rivera.

El grupo comenzó su tercera temporada el 4 de octubre y las participantes pueden tomar clases de alfabetización digital entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.

“Cualquier cosa que necesiten en términos de obtener una licencia comercial y cosas así, las estamos apoyando y trabajando a través de esos proyectos”, precisó Rivera.

El programa está financiado a través de una subvención de 25 mil dólares del Latino Endowment Fund. La subvención también cubre el cuidado de niños para los miembros participantes.

“Queremos romper esas barreras para la comunidad latina, y una de las cosas más importantes, específicamente para las mujeres, es el cuidado de niños”, dijo Rivera.

Las ocho sucursales de bibliotecas de la Ciudad ofrecen programas bilingües.

A medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de período, planean organizar una campaña de registro de votantes en todos los lugares.

“Se puede hacer mucho, hay muchos latinos en la comunidad, creo que la mayor población de Hartford son latinos. Entonces, salgamos y votemos y hagamos sentir nuestra presencia ese día”, precisó Rivera.

Rivera dijo que su herencia hispana y sus habilidades bilingües fueron la pieza de conexión en su carrera.

“Puedes lograr tus sueños, puedes ir a la universidad, ser latino no debe ser una barrera para lograr lo que quieres en la vida, debe ser una bendición, debe ser una razón para superarte y poder ayudar a tu propia gente”, finalizó Rivera.