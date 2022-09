EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Jóvenes Voluntarios de B1C

El programa Youth Volunteers promueve fuertemente la independencia, la responsabilidad y la confianza en uno mismo, de acuerdo con el sitio web del centro comunitario Building One Community (B1C).

Si una persona está interesada en ser voluntario, puede registrarse en línea o comunicarse con el equipo de voluntarios directamente a través del correo electrónico [email protected].

De acuerdo con B1C, el centro cuenta con muchas oportunidades de voluntariado para jóvenes disponibles después de la escuela, los fines de semana, durante las vacaciones escolares y los meses de verano.

Las áreas de voluntariado son impartir clases de English Language Learners (ELL), ser tutor de un inmigrante adulto, participar en un grupo de voluntarios dirigido por jóvenes de secundaria los sábados de 11:00 a 12:30 del mediodía, ser embajador de la juventud (representar a B1C en su escuela, lugar de culto, club social o equipo deportivo), organizar recaudación de fondos para patrocinar una campaña, un evento o colaborar con B1C para crear su propio proyecto de voluntariado, ayuda con las tareas escolares de lunes a jueves de 4:30 a 5:30 de la tarde durante el año escolar, y ser voluntario en programas de verano y prácticas.

Colecta de juguetes navideños

El centro comunitario Building One Community (B1C) lleva a cabo una colecta de juguetes navideños para donarlos a los niños de familias de bajos recursos.

De acuerdo con el centro, la iniciativa tiene como propósito difundir alegría y buena voluntad en la temporada navideña. Más que nunca, las familias están tratando de llegar a fin de mes debido a la pandemia y la economía.

El centro busca garantizar que los niños de B1C tengan regalos para las fiestas navideñas. Todas las donaciones se utilizarán exclusivamente para la compra de juguetes.

Para más información pueden contactar a Margarita Zimmerman a través del correo electrónico [email protected].

Para donar, pueden ingresar a la web https://form-renderer-app.donorperfect.io/give/building-one-community/b1c-holiday-toy-drive.

Organización que ayuda a veteranos sin hogar celebra 20º aniversario

La organización Homes for the Brave celebrará su vigésimo aniversario con una fiesta gratuita en su sede, en 655 Park Avenue, Bridgeport, el viernes 30 de septiembre, de 3:00 a 6:00 de la tarde.

De acuerdo con los organizadores, habrá comida, bebidas, entretenimiento en vivo y una mirada retrospectiva a Homes for the Brave a través de los años.

Según su sitio web, la misión de Applied Behavioral Rehabilitation Institute (ABRI/Homes for the Brave (HFTB)) de Homes for the Brave, es con énfasis en los veteranos, proporcionar la vivienda y los servicios necesarios para que las personas sin hogar regresen a una vida productiva y significativa.

Desde su creación en 1998, ABRI ha prestado servicios a más de mil 500 personas, al mismo tiempo que se comprometió con cientos de voluntarios y organizaciones locales para crear una red de apoyo en constante expansión.

Clase gratuita de Microsoft Excel

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford brindará el sábado 1º de octubre, de 2:00 a 3:30 de la tarde, una clase básica de Microsoft Excel.

La clase gratuita será brindada en el centro tecnológico de la biblioteca, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los organizadores, los participantes podrán aprender a crear y guardar una hoja de cálculo, ingresar datos y escribir fórmulas. Debe tener una familiaridad básica con Windows y poder usar un mouse y un teclado. No se necesita experiencia en MS Excel. Se requiere registro.

Para registrarse pueden llamar al 203 964-1000.

Para obtener más información pueden visitar la web https://fergusonlibrary.org.

Taller sobre programa de préstamos estudiantiles

El jueves 6 y 20 de octubre, de 3:30 a 5:00 de la tarde, la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, brindará un taller acerca del programa federal de préstamos estudiantiles Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)

El taller será en el centro tecnológico de la biblioteca, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán recibir ayuda personalizada para completar el formulario de FAFSA para recibir subvenciones y/o préstamos para asistir a la universidad.

Inauguración nuevo centro comunitario

El programa Latinos for Education Advocacy and Diversity (LEAD) y la Dominican American Coalition of Connecticut inaugurarán su nuevo centro comunitario en Bridgeport el sábado 22 de octubre, de 3:00 a 6:00 de la tarde.

El nuevo centro comunitario estará ubicado en 1021 Main Street, Bridgeport, en el segundo piso.