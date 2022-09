Aumentan tasas de seguro contra inundaciones aumentan en CT

- Publicidad -

STAMFORD.- Solo se han presentado 18 reclamos en Connecticut para el reembolso de daños por inundación durante 12 meses hasta junio pasado, bajo el National Flood Insurance Program (NFIP).

Con el video de las estructuras dañadas en el área de Nueva Escocia durante el paso del huracán Fiona, y con Florida preparándose para la llegada del huracán Ike esta semana, los propietarios de viviendas de Connecticut recibieron un nuevo recordatorio del riesgo de quedarse sin seguro, incluso cuando se vuelve más costoso para algunos.

Según el National Flood Insurance Program, casi 31 mil 400 pólizas estaban vigentes en Connecticut a finales de agosto.

Bajo una nueva metodología de “Calificación de riesgo 2.0” que asigna el riesgo por estructuras individuales en lugar de zonas de inundación, alrededor del 46 por ciento de los asegurados de Connecticut vieron aumentar sus primas mensuales hasta en 120 dólares por mes, y un 17 por ciento más según datos de la Federal Emergency Management Agency (FEMA). El 37 por ciento restante vio disminuir las primas.

El riesgo de inundaciones y los valores de las propiedades son los dos factores principales que los suscriptores tienen en cuenta para determinar las tasas, y ambos han ido al alza en los últimos años a medida que la FEMA instituye nuevas pautas de suscripción del NFIP, y la pandemia de COVID-19 creó un auge en valor de la vivienda que ahora se está estabilizando.

El Congreso aún tiene que actuar sobre una extensión a largo plazo para el National Flood Insurance Program, ya que lo mantuvo financiado a través de una serie de reautorizaciones a corto plazo.

Un experto de la industria le dijo a un comité en mayo que la inflación monetaria general está pasando factura, ya que algunos asegurados del NFIP abandonaron la cobertura para satisfacer otras necesidades.

Pero dijo que la revisión de precios era necesaria para garantizar que el NFIP pueda satisfacer las necesidades de futuras reclamaciones.

“No se puede decir que el riesgo de inundación está creciendo y luego esperar que el precio de ese riesgo sea más barato, eso no se computa”, declaró Roy Wright, director ejecutivo del Insurance Institute for Business and Home Safety, en comentarios al House Financial Services Committee, durante una audiencia sobre seguros contra inundaciones.

“No hay mejor herramienta de comunicación de riesgos que una señal de precios”, agregó Wright.

A partir de agosto, las primas de Connecticut promediaron mil 370 dólares al año. Los 43 millones de dólares combinados desembolsados ​​por esos asegurados proporcionaron un seguro contra pérdidas agregadas de más de 8.5 mil millones de dólares, aunque la FEMA informó solo 100 mil dólares en reclamos de seguros pagados a los asegurados de Connecticut durante el año intermedio.

Si el objetivo principal del seguro es pagar anualmente contra la posibilidad de una inundación catastrófica, menos personas están renovando pólizas en Connecticut o alineándolas después de comprar una casa en una zona de inundación.

Connecticut tenía aproximadamente 600 pólizas menos vigentes entre abril de 2021 y agosto de 2022 bajo el National Flood Insurance Program, según datos de la FEMA.

La disminución se ha producido a pesar de que 2020 y 2021 fueron el primer y tercer año más activo registrado para tormentas con nombre.

Durante un lapso de dos semanas en agosto y principios de septiembre del año pasado, los restos de tres tormentas, Fred, Henri e Ida, azotaron partes de Connecticut.

A partir de agosto, Milford lideró Connecticut para las políticas de la NFIP con alrededor de 2 mil 150 vigentes.

Stamford, Fairfield y Norwalk fueron los siguientes tres, con los residentes de Norwalk pagando más en primas con 2.6 millones de dólares por alrededor de mil 700 pólizas vigentes, con un promedio de poco más de mil 500 dólares por póliza.

Pero la variedad de primas que enfrentan los propietarios de viviendas es evidente en las ciudades con solo unas pocas pólizas, donde los promedios son mucho más altos.

En Stafford, 15 asegurados tienen un promedio de casi 4 mil dólares en pagos anuales, y en Harwinton tres propietarios tienen un promedio de poco más de 5 mil dólares al año, finalizó la FEMA.