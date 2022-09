Retiran del mercado paquetes de dulce de maíz por riesgo de alergia

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Mientras se acerca la celebración de Halloween, algunos paquetes de candy corn fueron retirados de las tiendas en Connecticut y Massachusetts.

Los dulces de Arcade Snacks pueden contener huevo, algo que no estaba anotado en el empaque, y lo que representaría un riesgo para las personas con alergias a este ingrediente, según un aviso de retiro de la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Nadie ha informado haberse enfermado a causa de esto.

Los paquetes retirados tienen un código UPC de #0 18586 00114 4 y la fecha de caducidad es el 8 de marzo de 2023.

Cualquier persona con un paquete retirado puede devolverlo para obtener un reembolso completo, de acuerdo con la agencia.

Cualquier persona que tenga preguntas puede llamar a Arcade Snacks al 508-832-6300 de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.