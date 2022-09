Con tarifas gratuitas de autobuses ha aumentado cantidad de pasajeros comparado con antes del COVID-19

- Publicidad -

STAMFORD.- Connecticut introdujo un programa de autobús sin tarifa el 1º de abril, lo que permite a los residentes de todo el Estado ahorrar dinero en tarifas de autobús y utilizarlo para otros gastos.

El programa ha recibido críticas favorables de los pasajeros, quienes han regresado lentamente desde el inicio de la pandemia de COVID-19 que provocó la caída en picado del número de pasajeros del transporte público.

Las autoridades dicen que la cantidad de pasajeros en autobús se redujo en aproximadamente un 50% en la profundidad de la pandemia, mientras que la cantidad de pasajeros en tren se redujo en más del 90%.

Una razón principal por la que el número de pasajeros en autobús no cayó en picada como lo hizo el número de pasajeros en trenes es que los autobuses transportan una gran cantidad de trabajadores esenciales que no pueden trabajar de forma remota.

Y si bien ahora existen otros incentivos para usar el transporte público, como los altos precios de la gasolina, las tarifas gratuitas están ayudando a que más personas regresen a los autobuses.

¿Qué es exactamente el programa de tarifas gratis de autobús de Connecticut?

Como parte del paquete de exención de impuestos a la gasolina aprobado por los legisladores estatales a principios de este año, los pasajeros de los autobuses de CT Transit no han tenido que pagar tarifas desde el 1º de abril.

Si bien CT Transit no atiende a todo el Estado, es el mosaico más grande de las redes de tránsito del Estado y transporta alrededor del 80% de los pasajeros de autobús de Connecticut.

CT Transit opera los sistemas de autobuses en Waterbury, New Britain, Bristol, Meriden y Wallingford, así como en Hartford, New Haven y Stamford.

¿Cómo está afectando el programa de tarifas gratuitas a los pasajeros de los autobuses de CT?

Los números indican que el programa de tarifa gratuita ha atraído a más pasajeros a los autobuses.

Cuando comenzó el programa de tarifas gratuitas, la cantidad de pasajeros en autobús volvió al 70-75% de los niveles anteriores al COVID-19 en Hartford, New Haven y Stamford, estimaron las autoridades.

A finales de mayo, la cantidad de pasajeros entre semana en las tres ciudades alcanzó casi el 90% de los niveles anteriores a la COVID-19, con cifras aún más altas los fines de semana, en parte debido al servicio adicional de fin de semana.

En agosto, el número de pasajeros superó los niveles anteriores a la COVID-19 por primera vez, alcanzando el 103% de los viajes de pasajeros registrados en agosto de 2019, según Josh Morgan, portavoz del Departamento de Transporte de Connecticut.

Los funcionarios dicen que medirán la efectividad del programa a finales de año.

¿Cuánto cuesta el programa de tarifas de autobús gratis de Connecticut?

Los funcionarios estatales inicialmente estimaron que costaría alrededor de 8 millones de dólares renunciar a las tarifas de los autobuses durante tres meses y dijeron que los ingresos perdidos podrían cubrirse con la ayuda federal de alivio de pandemia no utilizada.

Posteriormente, el programa se extendió por otros cinco meses, momento en el cual la administración del gobernador Ned Lamont estimó que costaría menos de 20 millones de dólares en total.

¿Cuándo finaliza el programa de tarifas de autobús gratis de CT?

Actualmente, el programa expirará el 1º de diciembre.

Los defensores están presionando para hacer que el programa sea permanente, o al menos extenderlo, pero los funcionarios gubernamentales estatales y regionales aún no han tomado una posición.

¿Están los funcionarios considerando otros cambios en los sistemas de autobuses de CT?

Sí. El Capitol Region Council of Governments (CRCOG) y los funcionarios de tránsito del Estado están a punto de completar un estudio, llamado Metro Hartford Rapid Routes, para mejorar la velocidad y la confiabilidad del servicio de autobús.

El estudio propone una serie de mejoras para CT Transit:

– Prioridad de la señal de tránsito

– Carriles de autobús

– Detener la optimización

– Paradas de alta calidad

– Nivel de embarque

Las mejoras estiman que la prioridad de la señal puede mejorar la velocidad de las rutas en un 8-40 %, los carriles bus en un 12-23%, la optimización de las paradas en un 2-6 % y el embarque nivelado en un 1%.

En particular, el estudio no menciona el programa de tarifas gratuitas y el CRCOG no se ha pronunciado al respecto.

¿Cuál es el cronograma de las rutas rápidas de Metro Hartford?

Se espera que los documentos del estudio sean definitivos y aprobados en septiembre.

El CRCOG luego trabajará con el Departamento de Transporte del Estado para financiar e implementar el proyecto.

El costo de capital del plan se estima en 36.4 millones de dólares, que podrían provenir de subvenciones federales. El proyecto podría avanzar una ruta a la vez.