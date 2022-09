Bibliotecas de CT celebran “Semana de los libros prohibidos”

- Publicidad -

NORWALK.- A medida que la “Semana de los libros prohibidos” llega a su fin, las bibliotecas de Connecticut han estado celebrando con gran fervor, a pesar de las numerosas prohibiciones y desafíos de libros, aquí y en todo el país.

Según la American Library Association, este año mil 651 libros han sido objeto de intentos de prohibición, en su mayoría por parte de grupos conservadores o padres que quieren restringir el acceso de los niños a algunos temas.

En su mayoría son títulos con temas de identidad de género, contenido LGBTQ o raza y racismo.

Connecticut no es inmune a estos desafíos, de acuerdo con Sam Lee, quien preside el Intellectual Freedom Committee for the Connecticut Library Association.

“El gran título que hemos visto cuestionado es ‘Gender Queer’ de Maia Kobabe. Es una memoria de una novela gráfica sobre la experiencia, identificándose como agénero y transgénero”, dijo.

En lo que va del año, dijo Lee, se han reportado alrededor de 30 desafíos de libros en el Estado, y podría haber otros, ya que no siempre se informan a la American Library Association. Pero para evitar que las limitaciones en la literatura se conviertan en la norma, Lee aconsejó a todos pasar por la biblioteca para leer un libro.

Los desafíos de libros no siempre terminan con la prohibición de cierto título, y hay otras formas en que la Connecticut Library Association garantiza que los libros permanezcan en los estantes.

Lee dijo que una forma en que esto ocurre es a través de los bibliotecarios, quienes están capacitados para brindarles a sus usuarios acceso a todo tipo de literatura. Y existe una ley estatal particular vigente que se aplica a todas las bibliotecas de Connecticut.

“En Connecticut, tenemos un estatuto de confidencialidad que cubre los registros de la biblioteca, y ese estatuto de confidencialidad protege su privacidad y les permite leer libremente, leer ampliamente y leer en privado, sin la intrusión del gobierno”, comentó Lee.

Lee describió las recientes prohibiciones de libros como “deprimentes”, una forma de imponer control limitando las libertades de las personas.

Ella siente que restringir la lectura puede incluso dañar la salud de una democracia.