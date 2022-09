José Eduardo desmiente rumor sobre el accidente de Eugenio Derbez

- Publicidad -

Eugenio Derbez y su hijo Vadhir Derbez se encuentran en la polémica luego de que se rumorara que el joven actor habría golpeado a su famoso padre.

Según UNoTV, esa habría sido la verdadera causa de las lesiones que llevaron al comediante mexicano al quirófano.

Pero ante el revuelo de dichos señalamientos, José Eduardo Derbez desmintió esas versiones, de acuerdo con Uno.

«Se han manejado mil historias, a mí de repente amigos o gente conocida me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón, se dice que fue en una filmación, que chocó, que hasta mi hermano lo había golpeado, y son cosas que, pues no ni al caso. No va por ahí”, señaló el hijo de Victoria Ruffo.

«Yo no estuve ahí, pero lo que explicó mi papá es que estaba jugando con estas cosas de realidad virtual. Yo nada más lo he hecho una vez y sí se me hace que está un poquito peligroso”.