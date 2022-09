Agregan trenes extra de Metro-North para serie de Yankees vrs Medias Rojas

- Publicidad -

PORT CHESTER.- Metro-North está agregando trenes Yankee Clipper para los fanáticos de los Yankees que asistirán al estadio de los “mulos” del Bronx para ser testigos de la próxima serie de beisbol con los Medias Rojas de Boston.

Metro-North Railroad anunció que ayudará a los fanáticos a experimentar la temporada histórica del jugador Aaron Judge de jueves a domingo, cuando una de las rivalidades deportivas más antiguas regrese al Yankee Stadium.

La empresa dijo que está agregando servicio para asegurarse de que los fanáticos puedan animar a los Yankees cuando se enfrenten a los Medias Rojas de Boston, con juegos a las 7:15 de la noche el jueves y el viernes, 1:05 de la tarde el sábado, y 7:08 de la noche el domingo.

Los trenes adicionales circularán por las líneas de Hudson, Harlem y New Haven, y los trenes regulares de la línea Hudson harán paradas adicionales en la Yankees-E 153rd Street Station.

Metro-North ya opera Trains to The Game at Yankee Stadium en las líneas Hudson, Harlem y New Haven para cada juego en casa, y está agregando servicio en la línea de New Haven para manejar las grandes multitudes que se esperan para los cuatro juegos de los Medias Rojas, en la serie de jueves a domingo.

En la línea New Haven, además de los trenes directos regulares de Yankee Clipper al estadio y los trenes de conexión frecuentes disponibles a través de la estación Harlem/125th Street, los jueves y viernes por la noche después del partido, habrá un tren Yankee Clipper adicional directamente a casa en la línea New Haven, y los sábados y domingos habrá un tren adicional Yankee Clipper directamente hacia y desde los juegos.

En total, el sábado y el domingo, en dirección al juego, habrá dos trenes Yankee Clipper directamente desde New Haven y un tren Yankee Clipper directamente desde Stamford al juego, y después del juego, Metro-North operará cuatro trenes Yankee Clipper directamente a casa, con tres operando a través de New Haven y un tren local directamente a Stamford.

En la Línea Hudson, además de los trenes expresos y locales normales de Yankee Clipper desde Poughkeepsie y Croton-Harmon al Yankee Stadium y de regreso a casa después del partido, también habrá varios trenes expresos y locales de la Línea de Hudson que hacen paradas adicionales en la Yankees-E 153rd Street Station.

En la línea Harlem, el tren Yankee Clipper normal circulará directamente entre las estaciones de la línea Harlem y la estación Yankees/E 153rd Street, regresando a casa después del partido, y habrá trenes frecuentes que se conectarán en la estación Harlem/125th Street con la línea Hudson y el servicio de traslado para el viaje corto hacia y desde el estadio.

También operarán trenes adicionales entre la Grand Central Terminal, Harlem/125th Street Station y Yankees-E 153rd Street Station.

Todos la información sobre los trenes de Yankee Clipper, trenes adicionales, y trenes de conexión están disponibles en la aplicación MTA TrainTime y en el sitio web https://new.mta.info.

Los horarios completos de Metro-North se pueden encontrar en el sitio https://new.mta.info/agency/metro-north-railroad/schedules.