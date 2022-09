Suspenden licencia de médico por exámenes sexualmente inapropiados

- Publicidad -

HARTFORD.- La Junta de Exámenes Médicos del Estado suspendió el martes pasado la licencia médica de un neumólogo de Woodbridge por realizar exámenes sexualmente inapropiados a dos pacientes, y multó a un oftalmólogo de West Hartford con 40 mil dólares por no asegurarse de que cuatro pacientes recibieran el implante correcto durante la cirugía de cataratas.

Los registros del Departamento de Salud Pública del Estado muestran que el neumólogo, Sushil Gupta, realizó los exámenes inapropiados entre 2019 y 2022. Al suspender su licencia, la junta dijo que Gupta representa un “peligro claro e inmediato para el público”.

Los registros del Departamento muestran que Gupta también violó una decisión de la junta de 2013 que requería que tuviera una acompañante femenina en la habitación con él cuando examinaba o trataba a pacientes femeninas.

Esta es la segunda vez que Gupta ha sido acusado de exámenes sexualmente inapropiados de pacientes femeninas.

La junta revocó su licencia en 2006 después de encontrar que el testimonio de dos mujeres era creíble cuando describieron que Gupta las tocó de manera inapropiada durante los exámenes pulmonares, según muestran los registros estatales.

Gupta fue arrestado y un jurado lo declaró culpable de dos cargos de agresión sexual en cuarto grado en 2005, según muestran los registros.

Apeló el veredicto y la Corte de Apelaciones del Estado anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. En 2010, la Corte Suprema del Estado estuvo de acuerdo y confirmó la revocación de la condena.

Ese año, un juez concedió a Gupta rehabilitación acelerada, una forma especial de libertad condicional. En 2012, Gupta completó la libertad condicional y se retiraron los cargos penales, según muestran los registros.

A pesar de las objeciones de los abogados del Departamento de Salud, la junta restableció la licencia médica de Gupta en 2013 y la puso en período de prueba por un año.

En 2016, la junta rechazó por unanimidad una solicitud de Gupta de eliminar el requisito de acompañante porque, dijo su abogado, la restricción impedía que Gupta obtuviera privilegios en un hospital.

El martes pasado, además de la multa de 40 mil dólares, la junta también reprendió la licencia médica del oftalmólogo, el doctor Duane Austin, por no cumplir con el protocolo de “tiempo fuera” de su Connecticut Eye Center y no revisar los expedientes de los pacientes antes de la cirugía para verificar que se seleccionó la lente correcta para la cirugía de implante, de acuerdo con una orden de consentimiento que firmó.

Austin optó por no impugnar las acusaciones.

El doctor Robert Green, miembro de la junta, dijo que estaba complacido de ver la gran multa impuesta en este caso. Él y otros miembros de la junta a veces han argumentado en las reuniones que las multas impuestas en algunos casos son demasiado bajas.

“Creo que la sanción civil es extremadamente apropiada porque este es un asunto muy serio”, dijo.

Este es el segundo oftalmólogo del Connecticut Eye Center en ser disciplinado por la junta en las últimas semanas.

El mes pasado, multó al doctor Patrick Albergo del centro con 15 mil dólares por operar el ojo equivocado en septiembre de 2020 y reprendió su licencia médica. Los registros estatales muestran que Albergo, que no impugnó la acusación, también fue citado por no cumplir con los procedimientos de “tiempo fuera” del centro y por no mantener registros médicos adecuados.

En otros asuntos, la junta colocó el permiso de capacitación de residencia de un ex residente de la Escuela de Medicina de Yale en libertad condicional durante dos años después de que el residente, el doctor Ryan Smith, admitió haber usado metanfetamina cristalina y abusar del alcohol en 2020, según el memorando de decisión de la junta.

Smith, cuya conducta en el trabajo resultó en su suspensión del programa de residencia de Yale Primary Care Internal Medicine, también admitió tener un trastorno emocional y una enfermedad mental desde 2020, pero negó que afectaran su capacidad para practicar la medicina de manera segura, según el memorando.

Durante la libertad condicional, Smith debe ver a un terapeuta y someterse a pruebas aleatorias de drogas y alcohol.