Westchester se asocia con Mount Vernon para Día del Reciclaje Doméstico

MOUNT VERNON.- El Departamento de Instalaciones Ambientales (DEF) del condado de Westchester llevará a cabo un evento del Día del Reciclaje Doméstico (HRD), el sábado 17 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en el estacionamiento de 5th Avenue en Mount Vernon, frente a la Grace Baptist Church.

Este evento será el tercer Día del Reciclaje Doméstico de 2022 y brinda a los residentes de todo el Condado la oportunidad de deshacerse de sus desechos domésticos de manera conveniente y segura.

En 2021, el DEF realizó cuatro eventos de HRD que dieron la bienvenida a más de 2 mil 500 residentes del Condado y aceptaron más de 160 mil libras de desechos domésticos para su eliminación.

Los eventos de DRH regresan en 2022 para llegar a más residentes.

El Condado aceptará productos químicos domésticos debidamente etiquetados, llantas, chatarra, productos electrónicos, electrodomésticos, desechos especiales que se encuentran en un hogar típico, documentos para triturar y medicamentos vencidos o no deseados.

Por primera vez, el Condado también aceptará pintura de látex y textiles para reciclar en el evento de HRD.

En general, los siguientes artículos se aceptan para su eliminación o reciclaje seguros:

* Productos químicos domésticos debidamente etiquetados, como:

– Productos de limpieza para el hogar.

– La mayoría de los fluidos automotrices (anticongelante, líquido de frenos, gasolina, pero no aceite de motor).

– Líquidos inflamables (queroseno, butano, líquido para encendedores y trementina).

– Pulimentos y ceras para metales, joyas y muebles, así como conservantes de madera.

– Fertilizantes, pesticidas, insecticidas, herbicidas.

– Productos químicos para fotografía y piscinas.

* Baterías: solo de vehículo, recargables/de iones de litio o de botón.

* Textiles: calzado, ropa, ropa de cama, cuero, alfombras pequeñas y bolsos.

* Pintura a base de látex y aceite, tintes para madera.

* Bombillas fluorescentes y CFL.

* Extintores.

* Tanques de propano para barbacoa (hasta 20 libras).

* Dispositivos que contienen mercurio (termómetros y termostatos).

* Residuos electrónicos (televisores, monitores de computadora y torres).

* Medicamentos caducados o no deseados, tanto de venta libre como recetados.

* Documentos personales para triturar (límite de cuatro cajas de tamaño de archivo por hogar).

* Neumáticos.

Los artículos que no serán aceptados y no deben llevarse al Día del Reciclaje Doméstico incluyen baterías alcalinas y de carbón zinc no recargables (se pueden desechar de manera segura en la basura), aceite de motor, detectores de humo, teléfonos celulares, explosivos (bengalas, fuegos artificiales, municiones), escombros de construcción y agujas hipodérmicas.

Tampoco se aceptarán residuos de empresas, escuelas u otras instituciones, expresaron los organizadores.

Para obtener más información sobre qué llevar a este evento, pueden ingresar a la web www.westchestergov.com/recycling o llame al 914-813-5425.

De acuerdo con las autoridades, si no puede asistir al evento HRD, puede deshacerse de sus desechos domésticos difíciles de eliminar haciendo una cita conveniente para la Instalación de Reciclaje de Materiales Domésticos (H-MRF) del Condado, en 15 Woods Road, Valhalla.

El H-MRF está abierto de martes a sábado, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con cita previa y acepta los mismos artículos que se aceptan en los eventos de DRH.

Para obtener más información sobre el H-MRF o para programar una cita, pueden visitar la web https://environment.westchestergov.com/facilities/h-mrf o llamar al 914-813-5425.

Para obtener más información sobre los programas y eventos ambientales del condado de Westchester, pueden ingresar a Facebook en la web www.facebook.com/WestchesterCountyDEF.