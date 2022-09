Dueño de restaurante sentenciado por no pagar a sus empleados

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- El dueño de un restaurante de New Rochelle fue sentenciado a libertad condicional por no pagar más de 23 mil dólares a sus empleados, según la fiscal de distrito del condado de Westchester, Miriam Rocah.

Las autoridades informaron que Paul Hurley, de 57 años, propietario de Hurley’s Steakhouse and Pub, se declaró culpable en diciembre de un cargo menor de falta de pago de salarios.

Fue acusado de no pagar a ocho trabajadores que empleó como cocineros, lavaplatos, corredores de comida, corredores de cocina y meseros entre octubre de 2018 y junio de 2019.

Además de que se le ordenó pagar la restitución total a los empleados, Hurley recibió tres años de libertad condicional.

“Los trabajadores de bajos salarios son la fuerza laboral invisible y más vulnerables al robo de salarios. No pagarles a estos trabajadores, que ya ganan salarios bajos, es una explotación atroz de las personas trabajadoras y es un delito”, señaló la fiscal Rocah.

“Los abogados e investigadores dedicados de mi oficina están comprometidos a tomar medidas enérgicas contra los malos que niegan a los trabajadores su pago y a proteger a los trabajadores en el condado de Westchester”, finalizó la funcionaria.